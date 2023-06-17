Почему Эрдоган перестал продвигать мирную инициативу по Украине – как понимать затишье Анкары

В ракурсе урегулирования российско-украинской войны Турция в прошлом году проявляла неимоверную активность. Даже была попытка переговоров в Стамбуле. А в 2023-м наблюдается некое затишье. Почему президент Эрдоган, переизбранный в мае на очередной срок, перестал активничать в данном направлении? О той же зерновой сделке, которую РФ опять грозит сорвать – молчок… Не говоря уж о неких мирных инициативах… А тут еще есть данные, что Турция наряду с Венгрией могут блокировать продвижение Украины в НАТО без ПДЧ (о чем, вроде бы, договариваются внутри Альянса). Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Сейчас в турецкой повестке дня, действительно, Вильнюсский саммит, переговоры со Швецией, торги с США по самолетам

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос поделился таким мнением:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

сузили для Анкары поле для маневра". "Ну, по состоянию на данный момент Турции просто нечего предложить. Целый ряд мирных инициатив, о которых мы недавно узнали

Так что, отмечает эксперт, пауза Турции во внешнеполитической активности на украинском направлении вполне естественна.

переговоры со Швецией, торги с США по самолетам. А вот о блокировании усилий Украины со стороны Венгрии и Турции я не слышал". "Тем более что произошла замена главы внешнеполитического ведомства – и нужно как минимум подождать, пока он окончательно сформирует свою команду, – акцентирует Игорь Семиволос. – Сейчас в турецкой повестке дня, действительно, Вильнюсский саммит

Свою позицию в ракурсе российско-украинской войны Турция еще актуализирует, но сейчас ей просто не до этого

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что Турция сейчас сосредоточена на внутренних делах, на кадровых перестановках в связи с прошедшими в мае выборами парламента и президента.

"Свою позицию в ракурсе российско-украинской войны она еще актуализирует, но сейчас ей просто не до этого, – поясняет эксперт. – Ну, а вопрос зерновой сделки актуализируется в июле, примерно в середине которого истекает очередная пролонгация".

Что касается вероятного блокирования возможности Украине вступить в НАТО без ПДЧ, тут Илие Кусе кажется, что даже если его будут блокировать, это особо ни на что сейчас не повлияет. Всё равно на июльском саммите в Вильнюсе никто не собирает брать Украину в НАТО, отмечает он.

"Судя по последним заявлениям, нам просто пообещают создание Совета Украина-НАТО, против чего в Альянсе никто особо не выступает, – говорит эксперт. – Это повысит уровень отношений Украины и Альянса. Кроме того, по сути, мы получили "зеленый свет" на получение двухсторонних гарантий безопасности с отдельными странами. Такая себе временная модель, которая, скорее всего, будет работать до конца войны".

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина выдали свою версию – почему НАТО никогда не примет Украину.



