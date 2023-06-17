Почему Эрдоган перестал продвигать мирную инициативу по Украине – как понимать затишье Анкары

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Кравцев Сергей
В ракурсе урегулирования российско-украинской войны Турция в прошлом году проявляла неимоверную активность. Даже была попытка переговоров в Стамбуле. А в 2023-м наблюдается некое затишье. Почему президент Эрдоган, переизбранный в мае на очередной срок, перестал активничать в данном направлении? О той же зерновой сделке, которую РФ опять грозит сорвать – молчок… Не говоря уж о неких мирных инициативах… А тут еще есть данные, что Турция наряду с Венгрией могут блокировать продвижение Украины в НАТО без ПДЧ (о чем, вроде бы, договариваются внутри Альянса). Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос поделился таким мнением:
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Так что, отмечает эксперт, пауза Турции во внешнеполитической активности на украинском направлении вполне естественна.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что Турция сейчас сосредоточена на внутренних делах, на кадровых перестановках в связи с прошедшими в мае выборами парламента и президента.
Что касается вероятного блокирования возможности Украине вступить в НАТО без ПДЧ, тут Илие Кусе кажется, что даже если его будут блокировать, это особо ни на что сейчас не повлияет. Всё равно на июльском саммите в Вильнюсе никто не собирает брать Украину в НАТО, отмечает он.
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