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Почему Эрдоган перестал продвигать мирную инициативу по Украине – как понимать затишье Анкары

Турция сейчас сосредоточена на внутренних делах, на кадровых перестановках в связи с прошедшими в мае выборами парламента и президента

сегодня, 18:07
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Автор:

Кравцев Сергей
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В ракурсе урегулирования российско-украинской войны Турция в прошлом году проявляла неимоверную активность. Даже была попытка переговоров в Стамбуле. А в 2023-м наблюдается некое затишье. Почему президент Эрдоган, переизбранный в мае на очередной срокперестал активничать в данном направлении? О той же зерновой сделке, которую РФ опять грозит сорвать – молчок… Не говоря уж о неких мирных инициативах… А тут еще есть данные, что Турция наряду с Венгрией могут блокировать продвижение Украины в НАТО без ПДЧ (о чем, вроде бы, договариваются внутри Альянса). Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Почему Эрдоган перестал продвигать мирную инициативу по Украине – как понимать затишье Анкары

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Сейчас в турецкой повестке дня, действительно, Вильнюсский саммит, переговоры со Швецией, торги с США по самолетам

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос поделился таким мнением:


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"Ну, по состоянию на данный момент Турции просто нечего предложить. Целый ряд мирных инициатив, о которых мы недавно узналисузили для Анкары поле для маневра".

Так что, отмечает эксперт, пауза Турции во внешнеполитической активности на украинском направлении вполне естественна.

"Тем более что произошла замена главы внешнеполитического ведомства – и нужно как минимум подождать, пока он окончательно сформирует свою команду, – акцентирует Игорь Семиволос. – Сейчас в турецкой повестке дня, действительно, Вильнюсский саммитпереговоры со Швецией, торги с США по самолетам. А вот о блокировании усилий Украины со стороны Венгрии и Турции я не слышал".

Свою позицию в ракурсе российско-украинской войны Турция еще актуализирует, но сейчас ей просто не до этого

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что Турция сейчас сосредоточена на внутренних делах, на кадровых перестановках в связи с прошедшими в мае выборами парламента и президента.

"Свою позицию в ракурсе российско-украинской войны она еще актуализирует, но сейчас ей просто не до этого, – поясняет эксперт. – Ну, а вопрос зерновой сделки актуализируется в июле, примерно в середине которого истекает очередная пролонгация".

Что касается вероятного блокирования возможности Украине вступить в НАТО без ПДЧ, тут Илие Кусе кажется, что даже если его будут блокировать, это особо ни на что сейчас не повлияет. Всё равно на июльском саммите в Вильнюсе никто не собирает брать Украину в НАТО, отмечает он.

"Судя по последним заявлениям, нам просто пообещают создание Совета Украина-НАТО, против чего в Альянсе никто особо не выступает, – говорит эксперт. – Это повысит уровень отношений Украины и Альянса. Кроме того, по сути, мы получили "зеленый свет" на получение двухсторонних гарантий безопасности с отдельными странами. Такая себе временная модель, которая, скорее всего, будет работать до конца войны".

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