Число погибших солдат США возросло: Пентагон обновил американские потери в войне с Ираном

Число погибших американских военных в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана возросло до четырех. Об этом сообщило CENTCOM, обновив данные о потерях США по состоянию на утро 2 марта.

Потери США в войне с Ираном выросли до 4 погибших солдат. Фото из открытых источников

Центральное командование США опубликовало новое заявление по поводу потерь, где сообщило об увеличении числа погибших американских солдат до четырех.

"По состоянию на 7:30 утра по восточному времени 2 марта четверо военнослужащих США погибли в бою. Четвертый военнослужащий, тяжело раненный во время первых атак Ирана, в конце концов умер от полученных травм", — говорится в заявлении.

В Пентагоне указали, что имена погибших американских солдат не будут разглашены не менее 24 часов до извещения их семей.

Днем ранее Центральное командование США сообщало о трех погибших солдатах США и пяти тяжелораненых в рамках операции "Эпическая ярость". Кроме того, еще неназванное количество американских солдат получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга.

На первые потери США в войне с Ираном отреагировал Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что США "мстят за смерть солдат" и пообещал жесткий ответ тем, кто "начал войну против цивилизации". Однако признал, что количество убитых американских солдат в войне против Ирана может увеличиться.

Операция "Эпическая ярость" стартовала 28 февраля после совместных ударов США и Израиля по объектам в Иране. В ответ Тегеран совершил атаки по Израилю и военным объектам в странах, где размещены американские базы.

