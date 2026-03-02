logo

США Число погибших солдат США возросло: Пентагон обновил американские потери в войне с Ираном
НОВОСТИ

Число погибших солдат США возросло: Пентагон обновил американские потери в войне с Ираном

CENTCOM сообщил о четырех погибших американских военных во время боевых действий США против Ирана.

2 марта 2026, 15:00
Автор:
Число погибших американских военных в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана возросло до четырех. Об этом сообщило CENTCOM, обновив данные о потерях США по состоянию на утро 2 марта.

Число погибших солдат США возросло: Пентагон обновил американские потери в войне с Ираном

Потери США в войне с Ираном выросли до 4 погибших солдат. Фото из открытых источников

Центральное командование США опубликовало новое заявление по поводу потерь, где сообщило об увеличении числа погибших американских солдат до четырех.

"По состоянию на 7:30 утра по восточному времени 2 марта четверо военнослужащих США погибли в бою. Четвертый военнослужащий, тяжело раненный во время первых атак Ирана, в конце концов умер от полученных травм", — говорится в заявлении.

В Пентагоне указали, что имена погибших американских солдат не будут разглашены не менее 24 часов до извещения их семей.

Днем ранее Центральное командование США сообщало о трех погибших солдатах США и пяти тяжелораненых в рамках операции "Эпическая ярость". Кроме того, еще неназванное количество американских солдат получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга.

На первые потери США в войне с Ираном отреагировал Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что США "мстят за смерть солдат" и пообещал жесткий ответ тем, кто "начал войну против цивилизации". Однако признал, что количество убитых американских солдат в войне против Ирана может увеличиться.

Операция "Эпическая ярость" стартовала 28 февраля после совместных ударов США и Израиля по объектам в Иране. В ответ Тегеран совершил атаки по Израилю и военным объектам в странах, где размещены американские базы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа в США могут быть большие проблемы из-за атаки на Иран.

Также "Комментарии" писали, что Кувейт сбил три американских истребителя на Ближнем Востоке. США обнародовали заявление.



Источник: https://x.com/CENTCOM/status/2028446849078530280
