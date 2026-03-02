Кількість загиблих солдатів США зросла: Пентагон оновив американські втрати у війні з Іраном

Кількість загиблих американських військових у межах операції "Епічна лють" проти Ірану зросла до чотирьох. Про це повідомило CENTCOM, оновивши дані про втрати США станом на ранок 2 березня.

Втрати США у війні з Іраном зросли до 4 загиблих солдатів. Фото з відкритих джерел

Центральне командування США опублікувало нову заяву щодо втрат, де повідомило про збільшення кількості загиблих американських солдатів до чотирьох.

"Станом на 7:30 ранку за східним часом 2 березня четверо військовослужбовців США загинули в бою. Четвертий військовослужбовець, який був тяжко поранений під час перших атак Ірану, зрештою помер від отриманих травм", — йдеться в заяві.

У Пентагоні вказали, що імена загиблих американських солдатів не буде розголошено щонайменше 24 години до сповіщення їх родин.

Днем раніше Центральне командування США повідомляло про трьох загиблих солдатів США та п’ятьох важкопоранених в рамках операції "Епічна лють". Крім того, ще неназвана кількість американських солдатів отримали легкі осколкові поранення та струси мозку.

На перші втрати США у війні з Іраном відреагував Дональд Трамп. Американський лідер заявив, що США "помстяться за смерть солдатів" і пообіцяв жорстку відповідь тим, хто "розпочав війну проти цивілізації". Однак, визнав, що кількість убитих американських солдатів у війні проти Ірану може збільшитися.

Операція "Епічна лють" стартувала 28 лютого після спільних ударів США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран здійснив атаки по Ізраїлю та по військових об’єктах у країнах, де розміщені американські бази.

