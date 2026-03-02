logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Кількість загиблих солдатів США зросла: Пентагон оновив американські втрати у війні з Іраном
commentss НОВИНИ Всі новини

Кількість загиблих солдатів США зросла: Пентагон оновив американські втрати у війні з Іраном

CENTCOM повідомив про чотирьох загиблих американських військових під час бойових дій США проти Ірану.

2 березня 2026, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кількість загиблих американських військових у межах операції "Епічна лють" проти Ірану зросла до чотирьох. Про це повідомило CENTCOM, оновивши дані про втрати США станом на ранок 2 березня.

Кількість загиблих солдатів США зросла: Пентагон оновив американські втрати у війні з Іраном

Втрати США у війні з Іраном зросли до 4 загиблих солдатів. Фото з відкритих джерел

Центральне командування США опублікувало нову заяву щодо втрат, де повідомило про збільшення кількості загиблих американських солдатів до чотирьох.

"Станом на 7:30 ранку за східним часом 2 березня четверо військовослужбовців США загинули в бою. Четвертий військовослужбовець, який був тяжко поранений під час перших атак Ірану, зрештою помер від отриманих травм", — йдеться в заяві.

У Пентагоні вказали, що імена загиблих американських солдатів не буде розголошено щонайменше 24 години до сповіщення їх родин.

Днем раніше Центральне командування США повідомляло про трьох загиблих солдатів США та п’ятьох важкопоранених в рамках операції "Епічна лють". Крім того, ще неназвана кількість американських солдатів отримали легкі осколкові поранення та струси мозку.

На перші втрати США у війні з Іраном відреагував Дональд Трамп. Американський лідер заявив, що США "помстяться за смерть солдатів" і пообіцяв жорстку відповідь тим, хто "розпочав війну проти цивілізації". Однак, визнав, що кількість убитих американських солдатів у війні проти Ірану може збільшитися.

Операція "Епічна лють" стартувала 28 лютого після спільних ударів США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран здійснив атаки по Ізраїлю та по військових об’єктах у країнах, де розміщені американські бази.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Трампа в США можуть бути великі проблеми через атаку на Іран.

Також "Коментарі" писали, що Кувейт збив три американські винищувачі на Близькому Сході. США оприлюднили заяву.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2028446849078530280
Теги:

Новини

Всі новини