Что сбило три американских истребителя над Кувейтом: это было не ПВО
НОВОСТИ

Что сбило три американских истребителя над Кувейтом: это было не ПВО

Три американских самолета над Кувейтом могли быть сбиты истребителем союзников, а не ПВО.

4 марта 2026, 12:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Инцидент с потерей трех американских истребителей над Кувейтом стал самой масштабной одновременной потерей авиатехники США во время операции против Ирана. Первоначально Центральное командование США сообщило, что самолеты были сбиты системами ПВО Кувейта. Однако новые детали подвергают сомнению эту версию.

Что сбило три американских истребителя над Кувейтом: это было не ПВО

Три истребителя США над Кувейтом сбил пилот самолета. Фото из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, имеющие доступ к предварительному отчету, причиной уничтожения трех истребителей США могла стать ошибочная идентификация целей кувейтским пилотом истребителя F/A-18 Super Hornet при отражении атаки иранских беспилотников.

"Пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам. Все три американских самолета упали, но их пилоты удачно катапультировались", — указал неназванный источник.

По оценкам экспертов портала The War Zone, системы противовоздушной обороны обычно используют значительно более мощные боеприпасы, что существенно уменьшает шансы на спасение экипажа. По мнению аналитиков, именно этот факт усиливает версию о "дружественном огне" с истребителя, чем удары ПВО по трем американским самолетам.

Официальное расследование продолжается, а Пентагон пока не комментирует детали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон назвал имена первых погибших американских военных в войне с Ираном. В свою очередь президент США Дональд Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали, что США и Израиль могут проиграть войну против Ирана. Как оказалось, формальное военное превосходство не означает автоматической победы.



Источник: https://www.wsj.com/livecoverage/iran-us-israel-conflict-2026/card/kuwaiti-jet-fighter-mistakenly-downed-u-s-f-15s-initial-reports-say-fQigEcVyHyTvkeWamDvu
