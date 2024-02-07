Китай смотрит, а РФ готовится. В Пентагоне предупредили о последствиях промедления в вопросе помощи Украине

К событиям, происходящим в США вокруг выделения помощи Украине, приковано внимание Китая и России, считает представитель Пентагона.

РФ на Украине не остановится

По ее словам, Пекин следит за тем, как Вашингтон поддерживает Украину в условиях нескрываемой агрессии РФ.

"Если мы дрогнем, КНР также будет смело предпринимать еще больше провокационных действий в Индо-Тихоокеанском регионе",

– заявила она.

Также Сингх предупредила, что нужно понимать последствия, с которыми столкнутся США в случае прекращения финансирования Украины. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине и может совершить агрессивные действия в отношении стран НАТО.

"Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку мы привержены защите каждого сантиметра НАТО",

– подчеркнула Сингх.

Спикер Пентагона подчеркнула, что США могут заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать против законопроекта, в котором говорится о решении миграционных вопросов и заложена помощь Украине. По его мнению, этот законопроект — отличный подарок демократам и смерть для Республиканской партии, поскольку содержит весь ужас, который демократы натворили в вопросах иммиграции и границ, освобождает их от ответственности и перекладывает все это на плечи республиканцев.

Портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала , что 4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената США обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе и для Украины, и миграционную реформу, являющуюся условием поддержки республиканцами международной помощи США. Как отметила посол, обнародование законопроекта делает возможным анонсированное лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что на экс-президента США Дональда Трампа в вопросе выделения помощи Украине могут повлиять лоббисты военно-промышленного комплекса.

Вместе с тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ситуация с выделением помощи Украине напоминает остросюжетный детектив.







