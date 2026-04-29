Король Чарльз в Конгрессе США упомянул об Украине: Зеленский отреагировал

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Чарльза III за упоминание об Украине во время его выступления перед Конгрессом США. Украинский лидер назвал слова британского монарха важным сигналом единства между союзниками с обеих сторон Атлантики.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в соцсети X перепостил видео с выступления короля Чарльза и заявил, что его призыв к поддержке Украины необходим для окончания войны.
Во время выступления в Конгрессе США британский монарх отметил необходимость решительной поддержки Украины. Король Чарльз также связал современные вызовы с историческими моментами трансатлантической солидарности, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года.
Король Чарльз III и королева Камилла находятся в США с четырехдневным государственным визитом, который начался 27 апреля. Королевские супруги вместе с президентскими участвуют в официальных мероприятиях. Последние неоднократно попадали в курьезные ситуации, в том числе Трамп однажды хлопнул Меланию по ягодицам, а первая леди США впоследствии оттолкнула его года.
