Король Чарльз в Конгрессе США упомянул об Украине: Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Чарльза III за упоминание об Украине во время его выступления перед Конгрессом США. Украинский лидер назвал слова британского монарха важным сигналом единства между союзниками с обеих сторон Атлантики.

Владимир Зеленский в соцсети X перепостил видео с выступления короля Чарльза и заявил, что его призыв к поддержке Украины необходим для окончания войны.

"Я благодарю Его Величество короля Чарльза III, королевскую семью, Соединенное Королевство и все храбрые американские сердца за этот звонкий призыв к единству в поддержку Украины через Атлантику. Это именно то, что нужно, чтобы принести достойный и продолжительный мир Украине и всей Европе. Народ Украины искренне ценит всю поддержку, предоставленную Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", — заявил Зеленский.

Во время выступления в Конгрессе США британский монарх отметил необходимость решительной поддержки Украины. Король Чарльз также связал современные вызовы с историческими моментами трансатлантической солидарности, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года.

Король Чарльз III и королева Камилла находятся в США с четырехдневным государственным визитом, который начался 27 апреля. Королевские супруги вместе с президентскими участвуют в официальных мероприятиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом в США. Смеялся весь зал в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп отреагировал на речь короля Чарльза об Украине.