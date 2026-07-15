Смерть Линдси Грэма обросла теориями заговора

Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма вызвала не только широкий политический резонанс, но настоящий взрыв конспирологических теорий в социальных сетях. Несмотря на предварительное заключение судебно-медицинских экспертов о том, что причиной смерти стал разрыв аорты, в интернете начали массово распространяться неподтвержденные предположения о якобы причастности иностранных государств, спецслужб и политических оппонентов.

Линдси Грэм. Фото: The Hill

Среди самых популярных версий смерти Линдси Грэма в соцсетях упоминали Россию, Иран, Израиль и пандемию коронавируса. Ни одна из этих теорий не подтверждена доказательствами, однако они быстро набрали популярность в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп призвал не искать сговора там, где его может не быть. По его словам, у Грэма были проблемы с сердцем, а расслоение аорты зачастую сложно диагностировать заранее.

"Я знаю, что существуют всевозможные теории заговора", – сказал Трамп журналистам по поводу слухов о причинах смерти Грэма.

Однако американский лидер раскритиковал участие ФБР в проверке обстоятельств смерти сенатора, заявив, что бюро "напрасно тратит время".

По мнению профессора политологии Университета Майами Джозефа Усчинского, исследующего феномен теорий заговора, масштаб таких дискуссий объясняется прежде всего особенностями социальных сетей. Он отмечает, что громкие события традиционно порождают волну предположений, но это не значит, что большинство людей в них верит.

"Если бы мы вели эти разговоры у кулера с водой, наши слова были бы здесь и исчезли, и никто бы их не видел. Но поскольку социальные сети существуют вечно, люди, желающие знать, о чем говорят другие, могут легко их увидеть и получить к ним доступ. Но это не значит, что они кого-то убеждают", — сказал Усчинский.

На этом фоне хорошей темой для конспирологов стало здоровье бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. После его продолжительного отсутствия в публичном пространстве в сети начали утверждать, что политик якобы уже умер, а новые фотографии были созданы искусственным интеллектом. Однако журналисты проверили снимки и не обнаружили никаких признаков фальсификации.

"Это разница между онлайн-болтовней и верой. Вы можете убедить многих людей покупать что-нибудь онлайн, но потом вы проводите опрос, и люди спрашивают: кто такой Линдси Грэм, кто такой Митч Макконнелл?", — добавил Усчинский.

По его словам, падение доверия к государственным институтам и традиционным медиа создает благоприятную почву для распространения конспирологии. По данным исследований, все больше американцев получают информацию из источников, подтверждающих их собственные убеждения, а не проверенные факты.

Дополнительное внимание к смерти Грэма привлекла его недавняя поездка в Украину. К примеру, популярная блоггерша и соратница Трампа Лора Лумер выдвинула свои теории заговора о смерти Грэма.

"Я не осознавала, что нужно 20 агентов ФБР, чтобы убедить всех, что Линдси Грэм умер от расслоения аорты. Поступил ли отчет о токсикологии? Две вещи могут быть правдой одновременно", — отреагировала Лумер на агентов ФБР в доме Грэма после его смерти и предположила, что сенатора могла сенатора.

В свою очередь сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин заявил, что хочет обнародовать токсикологический отчет о Грэме, чтобы "исключить любую нечестную игру".

"Учитывая, где он был и за что он выступал, я думаю, нам просто следует решить все эти вопросы, увидев, что показывают токсикологические отчеты", – заявил Корнин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, какими были последние слова Линдси Грэма.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на "адские санкции" против России от Линдси Грэмма.