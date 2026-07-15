Смерть Линдси Грэма обросла теориями заговора

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Slava Kot
Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма вызвала не только широкий политический резонанс, но настоящий взрыв конспирологических теорий в социальных сетях. Несмотря на предварительное заключение судебно-медицинских экспертов о том, что причиной смерти стал разрыв аорты, в интернете начали массово распространяться неподтвержденные предположения о якобы причастности иностранных государств, спецслужб и политических оппонентов.
Линдси Грэм. Фото: The Hill
Среди самых популярных версий смерти Линдси Грэма в соцсетях упоминали Россию, Иран, Израиль и пандемию коронавируса. Ни одна из этих теорий не подтверждена доказательствами, однако они быстро набрали популярность в соцсетях.
Президент США Дональд Трамп призвал не искать сговора там, где его может не быть. По его словам, у Грэма были проблемы с сердцем, а расслоение аорты зачастую сложно диагностировать заранее.
Однако американский лидер раскритиковал участие ФБР в проверке обстоятельств смерти сенатора, заявив, что бюро "напрасно тратит время".
По мнению профессора политологии Университета Майами Джозефа Усчинского, исследующего феномен теорий заговора, масштаб таких дискуссий объясняется прежде всего особенностями социальных сетей. Он отмечает, что громкие события традиционно порождают волну предположений, но это не значит, что большинство людей в них верит.
На этом фоне хорошей темой для конспирологов стало здоровье бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. После его продолжительного отсутствия в публичном пространстве в сети начали утверждать, что политик якобы уже умер, а новые фотографии были созданы искусственным интеллектом. Однако журналисты проверили снимки и не обнаружили никаких признаков фальсификации.
По его словам, падение доверия к государственным институтам и традиционным медиа создает благоприятную почву для распространения конспирологии. По данным исследований, все больше американцев получают информацию из источников, подтверждающих их собственные убеждения, а не проверенные факты.
Дополнительное внимание к смерти Грэма привлекла его недавняя поездка в Украину. К примеру, популярная блоггерша и соратница Трампа Лора Лумер выдвинула свои теории заговора о смерти Грэма.
В свою очередь сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин заявил, что хочет обнародовать токсикологический отчет о Грэме, чтобы "исключить любую нечестную игру".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, какими были последние слова Линдси Грэма.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на "адские санкции" против России от Линдси Грэмма.