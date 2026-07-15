Смерть Ліндсі Грема обросла теоріями змови

Раптова смерть американського сенатора Ліндсі Грема викликала не лише широкий політичний резонанс, а й справжній вибух конспірологічних теорій у соціальних мережах. Попри попередній висновок судово-медичних експертів про те, що причиною смерті став розрив аорти, в інтернеті почали масово поширюватися непідтверджені припущення про нібито причетність іноземних держав, спецслужб і політичних опонентів..

Ліндсі Грем. Фото: The Hill

Серед найпопулярніших версій смерті Ліндсі Грема у соцмережах згадували Росію, Іран, Ізраїль та пандемію коронавірусу. Жодна з цих теорій не підтверджена доказами, однак вони швидко набрали популярності в соцмережах.

Президент США Дональд Трамп закликав не шукати змови там, де її може не бути. За його словами, у Грема були проблеми із серцем, а розшарування аорти часто складно діагностувати заздалегідь.

"Я знаю, що існують всілякі теорії змови", – сказав Трамп журналістам щодо чуток про причини смерті Грема.

Однак американський лідер розкритикував участь ФБР у перевірці обставин смерті сенатора, заявивши, що бюро "даремно витрачає час".

На думку професора політології Університету Маямі Джозефа Усчинський, який досліджує феномен теорій змови, масштаб таких дискусій пояснюється насамперед особливостями соціальних мереж. Він наголошує, що гучні події традиційно породжують хвилю припущень, але це не означає, що більшість людей у них вірить.

"Якби ми вели ці розмови біля кулера з водою, наші слова були б тут і зникли, і ніхто б їх не бачив. Але оскільки соціальні мережі існують вічно, люди, які хочуть знати, про що говорять інші, можуть легко їх побачити та отримати до них доступ. Але це не означає, що вони когось переконують", — сказав Усчинський.

На цьому тлі оремою темою для конспірологів стало здоров'я колишнього лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла. Після його тривалої відсутності у публічному просторі в мережі почали стверджувати, що політик нібито вже помер, а нові фотографії були створені штучним інтелектом. Однак журналісти перевірили знімки та не знайшли жодних ознак фальсифікації.

"Це різниця між онлайн-балаканиною та вірою. Ви можете переконати багатьох людей купувати щось онлайн, але потім ви проводите опитування, і люди запитують: хто такий Ліндсі Грем, хто такий Мітч Макконнелл?", — додав Усчинський.

За його словами, падіння довіри до державних інституцій і традиційних медіа створює сприятливий ґрунт для поширення конспірології. За даними досліджень, дедалі більше американців отримують інформацію з джерел, які підтверджують їхні власні переконання, а не перевірені факти.

Додаткову увагу до смерті Грема привернула його нещодавня поїздка до України. Наприклад, популярна блогерка та соратниця Трампа Лора Лумер висунула свої теорії змови про смерть Грема.

"Я не усвідомлювала, що потрібно 20 агентів ФБР, щоб переконати всіх, що Ліндсі Грем помер від розшарування аорти. Чи надійшов звіт про токсикологію? Дві речі можуть бути правдою одночасно", — відреагувала Лумер на агентів ФБР в будинку Грема після його смерті та припустила, що сенатора могла вбити Росія через критику Кремля.

Своєю чергою сенатор-республіканець від Техасу Джон Корнін заявив, що хоче оприлюднити токсикологічний звіт про Грема, щоб "виключити будь-яку нечесну гру".

"Враховуючи, де він був і за що він виступав, я думаю, нам просто слід вирішити всі ці питання, побачивши, що показують токсикологічні звіти", — заявив Корнін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стало відомо, якими були останні слова Ліндсі Грема.

Також "Коментарі" писали про реакцію Кремля на "пекельні санкції" проти Росії від Ліндсі Грема.