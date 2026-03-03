logo

США подтвердили новые потери после атаки на Иран: стало известно, как погибли американские солдаты
commentss НОВОСТИ Все новости

США подтвердили новые потери после атаки на Иран: стало известно, как погибли американские солдаты

Пентагон сообщил о гибели шести американских военных во время операции против Ирана.

3 марта 2026, 07:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Число погибших американских военных в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана возросло до шести. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), уточнив, что останки двух пропавших без вести военнослужащих были обнаружены на объекте, потерпевшем удар во время первых атак в регионе.

США подтвердили новые потери после атаки на Иран: стало известно, как погибли американские солдаты

США подтвердили новые потери в войне с Ираном. Фото из открытых источников

Первые потери США подтвердили 1 марта, тогда речь шла о трех погибших. Уже на следующий день официальная цифра потерь США в войне с Ираном выросла до четырех, а теперь стало известно о шести погибших американских военных.

"По состоянию на 16:00 по восточному времени, 2 марта, шесть военнослужащих США погибли в бою. Недавно американские силы обнаружили останки двух ранее пропавших без вести военнослужащих на объекте, пораженном во время первых атак Ирана в регионе", — говорится в сообщении CENTCOM.

В Пентагоне заявили, что имена погибших не будут разглашать по меньшей мере 24 часа, до момента оповещения семей.

По информации CNN, все шесть американских солдат погибли в результате прямого удара Ирана по временному оперативному центру, расположенному в гражданском порту в Кувейт. Издание пишет, что боеприпас, способный обходить системы противовоздушной обороны, попал в контейнерное сооружение из трех секций. Сообщается, что сирена воздушной тревоги не сработала, пожар продолжался несколько часов, а эвакуация тел была осложнена значительными повреждениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на гибель американских солдат в войне с Ираном.

Также "Комментарии" писали, что Кувейт сбил три американских истребителя на Ближнем Востоке.



Источник: https://x.com/CENTCOM/status/2028576582445437039
