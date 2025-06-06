Амбиции или деньги: что послужило причиной скандала Илона Маска и президента США Дональда Трампа

Хотя еще в начале весны стали очевидны некоторые разногласия самого богатого человека мира Илона Маска и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, однако взрыва, случившегося 5 июня, явно никто не ожидал. Пожалуй, призыв депортировать из страны Илона Маска от поклонников Трампа было самым мягким проявлением конфликта.

Дональд Трамп, Илон Маск. Фото из открытых источников

“Комментарии” решили разобраться, в чем причина публичного конфликта между “двумя лучшими друзьями”, а также, какие последствия этот скандал может иметь.

Всему виной “Один большой прекрасный законопроект” Трампа или “отвратительная гадость”

Хотя публичная перепалка в соцсетях между Дональдом Трампом и Илоном Маском вспыхнули 5 июня, спусковым крючком к нему послужил пост миллиардера в социальной сети Х двумя днями ранее — 3 июня.

“Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах Конгресса — отвратительное мерзкое явление. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете”, — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Заявление явно касалось закона известного под названием One Big Beautiful Bill (Один большой прекрасный законопроект), принятого Палатой представителей Конгресса США 22 мая. Документ предполагал снижения ряда налогов и введение налоговых льгот. Результатом этого документа должны были стать по прогнозам экспертов рост государственного долга США на 2,4 трлн долл. в течение следующих 10 лет.

Более того, публикация поста случилась как раз во время брифинга в Белом доме, напоминало объявление войны и вызвало недоумение в команде Трампа.

Как добавил позднее Илон Маск, эти деньги придется отдавать всем гражданам США, что будет для них непосильной задачей.

Уже из самого названия законопроекта было очевидным отношение самого Дональда Трампа к его детищу, и такая жесткая критика вызвала с его стороны реакцию, в которой он принизил роль миллиардера в своей победе на президентских выборах. Как заявил глава государства, “без помощи миллиардера в предвыборной кампании 2024 года он выиграл бы в Пенсильвании – одном из "шатких" штатов, где Маск сосредоточил свои агитационные усилия”.

В ответ Илон Маск заявил о неблагодарности президента и градус публичной перепалки в соцсетях возрос. В конце концов, бизнесмен написал, что имя Дональда Трампа есть “в файлах Эпштейна” — так в США называют данные о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна, получившего срок за развращение малолетних и умершего в тюрьме. То есть Илон Маск фактически обвинил президента США едва ли не в педофилии, это при том что сам бизнесмен мог быть его советником. Впрочем, каких-либо доказательств своих утверждений владелец Tesla так и не предоставил.

Не смог сделать государство лучше?

Заметим, что свою критику действий Дональда Трампа сам Илон Маск начал уже не будучи госслужащим – назначенный главой созданного специально под него Департамента эффективности правительства (DOGE). Своей задачей бизнесмен-чиновник видел в улучшении работы госорганов США, для чего он начал массовую программу сокращений и экономии бюджетных средств.

Правда довольно быстро выяснилось, что амбициозные планы Маска – сэкономить для бюджета США 1 трлн долл. оказались слишком оптимистичны. К концу мая выяснилось, что была достигнута сумма в 160 млрд, что для чуть более 4 месяцев работы тоже неплохо.

В итоге, 29 мая Илон Маск заявил о своем уходе с государственной службы, то есть как раз через неделю после принятия, столь возмутившего его One Big Beautiful Bill. Было очевидно, что при падении государственных доходов из-за снижения налогов, это придется компенсировать займами, что полностью уничтожало идею работы Департамента Илона Маска по экономии госсредств. Правда официально звучала другая причина – истечение срока в 130 дней для специального госслужащего.

Однако говорить, что именно One Big Beautiful Bill был причиной ухода Илона Маска и его конфликта с Трампом, было бы легкомысленно.

Второй, весьма вероятно причиной могли стать деньги, которые Илон Маск надеялся получить, или же, напротив, боится потерять.

Не заработал ничего на победе своей креатуры, а убытков на десятки миллиардов

Как писали "Комментарии", возможной причиной резкости Илона Маска послужили игнорирование его интересов в плане продления налоговых льгот для электромобилей, производимых компанией миллиардера Tesla. Так, при покупке электромобиля в США можно было рассчитывать на субсидию в 7500 долларов, что планируется отменить и это грозит прямыми убытками для Tesla, чьи продажи бы после этого неминуемо упали бы.

Кроме того, самому Илону Маску не удалось остаться в статусе советника. Срок на должности специального правительственного служащего истек, и Белый дом отказался продлевать сотрудничество.

Другим отражением “денежного вопроса” для владельца Tesla являются его миллиардные убытки. Так, в результате публичной ссоры с президентом, Илон Маск потерял за сутки около 20 млрд долларов из-за падения акций Tesla на 14,3%, что составляет 153 млрд долларов капитализации компании. Теперь состояние Маска оценивается в 335 млрд долларов, что не повлияло на его статус самого богатого человека мира.

Дональд Трамп стал беднее на 1,1 млрд долл., из которых 200 млн пришлись на потери цены акций корпорации Трампа Trump Media and Technology Group в 8%, и 900 млн на падении на 10% мемкоина TRUMP.

Однако данные потери для Илона Маска на самом деле далеко не рекорд, так, введение в апреле пошлин Трампа для большинства стран мира, стоило миллиардеру более 30 млрд долл., а его состояние упало до 298 млрд долл. То есть даже после ссоры с президентом миллиардер оказывается богаче, чем в период своей поддержки позиции Дональда Трампа.

Но что еще более интересно, о своем уходе из администрации Дональда Трампа сам Илон Маск заявил еще в марте, объяснив это истечением срока полномочий специального госслужащего как раз в конце мая, что в итоге и произошло.

Однако в этом же месяце случились два интересных совпадения, которые вполне могли повлиять на решение Илона Маска и побудить его уйти из властных кабинетов.

Так, хотя после конфликта с Дональдом Трампом акции Tesla упали на 6 июня до 284 долларов (максимум был почти 480 долларов 17 декабря 2024-го), их минимальная цена была зарегистрирована 10 марта — 222 доллара. То есть именно первый весенний месяц стал для детища Илона Маска наиболее кризисным периодом – еще до вступления в силу “пошлин Трампа” или его скандала с президентом дела компании были плохи.

Публичным выражением этой ситуации стало заявление в марте одного из ведущих инвесторов Tesla Росса Гербера, заявившего что Илон Маск уничтожил репутацию компании , чьи акции потеряли за 2 месяца президентства Трампа 40% стоимости. Правда инвестор считал лучшим выходом уход Илона Маска в политику, но бизнесмен решил иначе, уйдя из политики обратно в бизнес.

Впрочем, возможно, что миллиардер напротив, надеется более серьезно заняться именно политикой.

Политическое доминирование республиканцев уйдет в прошлое?

Как отмечает американское издание Politico, конфликт главного донора президентской компании Дональда Трампа (300 млн долл.) может стоить Республиканской партии проигрыша на промежуточных выборах в верхнюю палату Конгресса США — Сенат. В ноябре 2026 года пройдут промежуточные выборы в Сенат, которые обновят его на треть — будут переизбраны 33 сенатора из 100.

В руках Илона Маска для этого как минимум два инструмента — многомиллиардное личное состояние, и собственные сторонники в Республиканской партии, оппонирующие Дональду Трампу. Так, осуществлять финансирование своей политической деятельности Маск может через некоммерческую организацию Building America's Future и комитет IT-бизнесменов America PAC, которые в 2024-м году использовались для поддержки на президентских выборах Дональда Трампа.

Также очень шаткая ситуация в нижней палате Конгресса США — Палате представителей, где на 220 республиканцев приходятся 213 демократов. Тот же One Big Beautiful Bill Дональда Трампа был принят с перевесом всего в 1 голос — 215 против 214.

Как отмечает Politico, Илон Маск может сделать ставку на оппонентов Дональда Трампа в Республиканской партии, представляющих штат Кентукки: сенатора Рэнда Пола и члена палаты представителей Томаса Мэсси.

В случае если большинство в Конгрессе уйдет от республиканцев, Дональду Трампу станет значительно сложнее реализовывать свою политику.

Заметим, что в ходе своей перепалки с Дональдом Трампом, Илон Маск назвал следующим президентом США Джей Ди Вэнса, нынешнего вице-президента США. Однако последний заявил, что гордится Дональдом Трампом и за все ему благодарен. Является ли это искренне позицией, или желанием очиститься от возможных обвинений о связи с опальным миллиардером, покажет время.