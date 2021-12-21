В 2022-м в Беларуси будет жарко: в чем опасность накаляющейся ситуации для Украины

В 2021 году Беларусь стала представлять собой прямую и явную угрозу – и Евросоюзу, и Украине. На ЕС руками белорусского режима, явно не без помощи Кремля, был обрушен миграционный кризис. В любой момент потоки мигрантов могут начать штурм украинской границы со стороны Беларуси. Самопровозглашенный президент Лукашенко уже готов признать Крым российским и нашпиговать Беларусь ядерным оружием. Минск и Москва начали стремительное сближение в рамках Союзного государства. Издание "Комментарии" поинтересовалась у экспертов, как ситуация в Беларуси может развиваться в 2022 года – и как она может отразиться на Украине?

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Внутриполитический белорусский вектор будет выстроен вокруг обещанного Лукашенко референдума по Конституции

Эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолог Александр Курбан уверен, что ситуация внутри и вокруг Беларуси будет в следующем году в ТОПах европейских и мировых новостных лент. Жарко, считает он, будет по многим направлениям.

"Внутриполитический белорусский вектор будет выстроен вокруг обещанного Лукашенко референдума по Конституции и попыток Кремля заменить нынешнего хозяина страны на своего, более покладистого ставленника. Безусловно, референдум будет проводиться в лучших традициях советского и нынешнего российского электорального шоу. Под красивой картинкой будут прятаться масштабные фальсификации "народного волеизъявления". А первоисточником политической остроты в стране может скорее быть не реальная оппозиция во главе с Тихановской, рассеянная по Польше и странам Балтии, а определенная пророссийская сила, которую Москва бросит на раскачку ситуации с целью лишить Лукашенко власти. Безусловно, коллективный Запад и, прежде всего, страны ЕС, попробуют воспользоваться ситуацией и подставить своё плечо демократическим силам Беларуси. Но это будет напрасная трата сил и средств, т.к. к тому времени страна уже окончательно пройдёт точку невозврата на пути реального слияния с РФ", – прогнозирует Александр Курбан.

Он не исключает, что под аккомпанемент внутриполитических диссонансов Беларусь может опять выступить в качестве инструмента гибридной войны Кремля против Украины, Польши и стран Балтии.

"Особенно уязвима в этом плане будет именно Украина т.к. более 1 тыс км общей границы, в ближайшее время вряд ли удастся закрыть соответствующими силами и средствами, способными удержать даже небольшие атаки мигрантов или сдержать возможные военные провокации. В принципе, силы для укрепления украинско-белорусской границы у нас есть (войска ОК "Север" и батальоны терробороны), а недостающие средства всегда можно получить от западных союзников. Проблема в том, что для решительных шагов у официального Киева пока не хватает политической воли. Президент занят самолюбованием своей политической фигурой, которое периодически прерывается приступами панического страха из-за возможности реванша Порошенко. Его окружение решает свои собственные вопросы, оказывая за приличное вознаграждение услуги украинским олигархам и агентам влияния Кремля в Украине", – подчеркивает эксперт.

Лукашенко оказался более матерым манипулятором, чем Путин

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что России не удастся в будущем году подмять под себя Беларусь.

"Лукашенко будет петлять, как заяц, – уверен эксперт. – Он ведь подписывает те или иные документы в рамках Союзного государства, фактически ничего не подписывая. Его загоняют каждый раз в глухой угол, откуда вроде нет выхода, а потом он выдает мемную фразу – "мы всё подписали, но надо еще поработать с документами" – оттягивая в очередной раз дату объединения с РФ (точнее – поглощения Беларуси путинской Россией)".

Олег Жданов обращает внимание, что даже после того, как этой осенью Москва и Минск подписали почти три десятка программ по объединению – пока собственно Союзного государства не видно.

"С моей точки зрения, Лукашенко играет в притчу про ишака и эмира – кто раньше умрет. И тут он оказался более матерым манипулятором, чем Путин, – резюмирует эксперт. – Постоянно переигрывает российского президента, даже из самых невыгодных положений".

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