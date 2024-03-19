logo

BTC/USD

64365.15

ETH/USD

3301.55

LTC/USD

81.23

USD/UAH

39.30

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Почему Китаю выгодно поддерживать Путина: когда ситуация может измениться
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Китаю выгодно поддерживать Путина: когда ситуация может измениться

Китаю важно, чтобы недоимперия Путина удержалась

сегодня, 17:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Китай продолжает свои маневры вокруг российско-украинской войныУверяя, что не снабжает Россию летальным оружием и ратует за скорейший мирон в разы за эти годы нарастил с ней товарооборот, помогая продолжать агрессиюА китайский лидер Си Цзиньпин не только признал более чем сомнительное переизбрание Путина президентом РФно и, похоже, Китай станет первой страной, куда тот отправиться после своей очередной инаугурацииЭксперты проанализировали для портала "Комментарии" действия официального Пекина.

Почему Китаю выгодно поддерживать Путина: когда ситуация может измениться

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китаю нужна такая полуживая Россия

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

"Китай буде продолжать свою линию: говорить о том, что международное право, территориальную целостность следует уважать. Но вместе с тем станет и далее помогать Путину, чтоб его недоимперия удержалась. Делается это потому, что КНР боится остаться один на один, без РФ на своей стороне, с коллективным Западом. В такой ситуации Китай однозначно проиграет, как бы ни пытался увеличить свою военно-техническую мощь. А в обозримом будущем, как минимум ближайшие лет десять, КНР не сравняется с тем же НАТО и его союзниками по мощи".

Потому, поясняет эксперт, Китаю нужна такая полуживая Россия, чтоб ядерный шантаж в ее исполнении сдерживал Запада, чтоб ось зла с лидерством Москвы и Пекина существовала, помогая именно КНР максимально вооружиться.

"Вот когда это произойдет, у Пекина может прекратиться желание поддерживать Путина, – считает Владимир Огрызко. – Зато появится желание вернуть себе то, что когда-то аннексировала Россия у Китая. И тогда условное союзничество между этими странами очень быстро прекратится".

На окончание войны в Украине справедливым миром Китай не готов

По мнению политолога, партнера международной коммуникационной агенции Good Politics Максима Джигуна, поведение лидера КНР указывает на то, что ему комфортно пребывать в нынешней ситуации, получая от РФ дешевые ресурсы, необходимые для дальнейшего развития Китая. Особенно на фоне собственных экономических проблем, часть которых можно компенсировать за счет дешевых нефти и газа из России.

"Безусловно, Пекин понимает, что даже без прямых поставок летального оружия, просто скупая российские нефть и газ, он помогает путинскому режиму устоять, удержаться на плаву. Но этого его тоже устраивает. Так что подобная выжидательная позиция достаточно удобна для Китая", – отмечает эксперт.

То же самое, считает он, касается возможного неучастия КНР в Глобальном саммите мира под предлогом того, что там не будет РФ.

"Дело в том, что стратегическое задание Китая – не допустить, чтоб на территории нынешней России появились некие прозападные силы (что более чем вероятно в случае проигрыша страны-агрессора). Потому на окончание российско-украинской войны справедливым миром Китай, на самом деле, не готов. Хоть то и дело пытается демонстрировать свою якобы приверженность такому подходу. А ситуация, когда РФ стремительно беднеет, изолируется и становится всё более зависимой от Китая, последнему более чем выгодна", – констатирует политолог.

Так что, прогнозирует он, рассчитывать в обозримом будущем на конструктивную позицию КНР в рамках российско-украинской войны не приходится.

"Ну, а со странами ЕС Китай пытается сблизиться в противовес США. Не форсируя события, выжидая перелома в российско-украинской войне, когда всегда можно будет более четко выразить свою позицию, демонстрируя себя серьезным полюсом международной политики, без которого что-либо решить фактически невозможно", – отмечает Максим Джигун.

Читайте также на портале "Комментарии" — как понимать недавние действия Китая: что важно учитывать Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости