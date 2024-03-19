Почему Китаю выгодно поддерживать Путина: когда ситуация может измениться

Китай продолжает свои маневры вокруг российско-украинской войны. Уверяя, что не снабжает Россию летальным оружием и ратует за скорейший мир, он в разы за эти годы нарастил с ней товарооборот, помогая продолжать агрессию. А китайский лидер Си Цзиньпин не только признал более чем сомнительное переизбрание Путина президентом РФ, но и, похоже, Китай станет первой страной, куда тот отправиться после своей очередной инаугурации. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" действия официального Пекина.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китаю нужна такая полуживая Россия

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

"Китай буде продолжать свою линию: говорить о том, что международное право, территориальную целостность следует уважать. Но вместе с тем станет и далее помогать Путину, чтоб его недоимперия удержалась. Делается это потому, что КНР боится остаться один на один, без РФ на своей стороне, с коллективным Западом. В такой ситуации Китай однозначно проиграет, как бы ни пытался увеличить свою военно-техническую мощь. А в обозримом будущем, как минимум ближайшие лет десять, КНР не сравняется с тем же НАТО и его союзниками по мощи".

Потому, поясняет эксперт, Китаю нужна такая полуживая Россия, чтоб ядерный шантаж в ее исполнении сдерживал Запада, чтоб ось зла с лидерством Москвы и Пекина существовала, помогая именно КНР максимально вооружиться.

"Вот когда это произойдет, у Пекина может прекратиться желание поддерживать Путина, – считает Владимир Огрызко. – Зато появится желание вернуть себе то, что когда-то аннексировала Россия у Китая. И тогда условное союзничество между этими странами очень быстро прекратится".

На окончание войны в Украине справедливым миром Китай не готов

По мнению политолога, партнера международной коммуникационной агенции Good Politics Максима Джигуна, поведение лидера КНР указывает на то, что ему комфортно пребывать в нынешней ситуации, получая от РФ дешевые ресурсы, необходимые для дальнейшего развития Китая. Особенно на фоне собственных экономических проблем, часть которых можно компенсировать за счет дешевых нефти и газа из России.

"Безусловно, Пекин понимает, что даже без прямых поставок летального оружия, просто скупая российские нефть и газ, он помогает путинскому режиму устоять, удержаться на плаву. Но этого его тоже устраивает. Так что подобная выжидательная позиция достаточно удобна для Китая", – отмечает эксперт.

То же самое, считает он, касается возможного неучастия КНР в Глобальном саммите мира под предлогом того, что там не будет РФ.

"Дело в том, что стратегическое задание Китая – не допустить, чтоб на территории нынешней России появились некие прозападные силы (что более чем вероятно в случае проигрыша страны-агрессора). Потому на окончание российско-украинской войны справедливым миром Китай, на самом деле, не готов. Хоть то и дело пытается демонстрировать свою якобы приверженность такому подходу. А ситуация, когда РФ стремительно беднеет, изолируется и становится всё более зависимой от Китая, последнему более чем выгодна", – констатирует политолог.

Так что, прогнозирует он, рассчитывать в обозримом будущем на конструктивную позицию КНР в рамках российско-украинской войны не приходится.

"Ну, а со странами ЕС Китай пытается сблизиться в противовес США. Не форсируя события, выжидая перелома в российско-украинской войне, когда всегда можно будет более четко выразить свою позицию, демонстрируя себя серьезным полюсом международной политики, без которого что-либо решить фактически невозможно", – отмечает Максим Джигун.

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