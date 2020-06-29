Финляндия примет девять тысяч украинских работников

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Сергей Медведев
В текущем сезоне на сельскохозяйственных работах в Финляндии будут задействованы около девяти тысяч украинцев. ОБ этом сообщили в Миграционной службе Финляндии.
Как отмечают в ведомстве, для того, чтобы устроиться на работу, украинским сезонным работникам необходимо получить специальную визу, которая дает право на работу в аграрной отрасли. Находиться в стране разрешается не более трех месяцев за полгода.
Основной массой иностранных полевых работников в Финляндии являются приезжие из Украины.
"Всего Финляндия выдала 8,7 тысячи разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", - сказали в миграционном ведомстве.
Что касается предыдущего года, то миграционные службы оформили около 11 тысяч разрешений для украинцев на сезонные работы в Финляндии и 2465 виз для этих же целей.
Каждый год Финляндия принимает тысячи иностранцев для работы в сельском хозяйстве. Сами финны не особо интересуются подобной работой — их не устраивают финансовые условия. Так, в среднем сезонный работник на сборе клубники получает 8,5 евро в час. За проживание у фермера в некоторых случаях приходится платить до 10 евро в сутки.
Как сообщал портал "Комментарии", сезонных рабочих из Украины власти Финляндии планируют перевозить чартерными авиарейсами. В данный момент такую возможность обсуждают в Министерстве труда Финляндии.
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