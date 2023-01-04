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Венгрия попала в позорный круг стран. На каком месте Украина

Венгрия – единственная страна ЕС, которая вошла в топ 10 стран с наибольшим ростом цен на продукты. Ей компанию составили Зимбабве, Ливан и Турция. Где в рейтинге Украины?

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Зимбабве, Ливан, Венесуэла, Турция, Аргентина – это страны, где цены на пищевые продукты выросли больше всего по данным Всемирного банка. Венгрия единственная страна Европы, попавшая в 10 этого рейтинга. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Всемирного банка.

Венгрия попала в позорный круг стран. На каком месте Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В своем отчете Всемирный банк сообщает о росте цен на продукты питания и добавляет, что давление на рост цен до сих пор остается высоким. Более всего пострадали страны с низким или средним уровнем дохода. Большинство из них – это страны Африки, Латинской Америки и Азии.

Согласно докладу Всемирного банка, больше всего цены на пищевые продукты выросли в Зимбабве – 321% в годовом исчислении, то есть за год цены выросли в три раза. На втором месте оказался Ливан – 203%, третья – 168%. Также в рейтинг попала Турция (102%), имеющая значительные экономические проблемы из-за политики Эрдогана. Далее в рейтинге расположились Аргентина, Иран, Шри-Ланка, Руанда и Суринам. Единственная страна Европейского Союза, вошедшая в топ 10 наибольшего роста цен на продукты, оказалась Венгрия.

"Мы являемся 10-й страной с наихудшей продовольственной инфляцией в мире. Да, мы хуже чем охваченная войной Украина", — пишет венгерский депутат Золтан Вайда в Facebook .

Венгрия, как и Турция борется с высокой инфляцией, а правительство Орбана недавно приняло решение отменить ограничение цены на максимальную цену на топливо, что сразу привело к стремительному удорожанию продуктов. Такое решение было принято на основе отчета руководителя национального банка, заявившего о неизбежном кризисе в Венгрии.

Венгрия попала в позорный круг стран. На каком месте Украина - фото 2

Украина, несмотря на затруднительную экономическую ситуацию, вызванную российским вторжением, занимает 18 позицию в рейтинге роста цен на продукты с показателем в 35%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан высмеял Европарламент.

Также "Комментарии" писали о том, что Европа критикует украинские санкции в отношении России.



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Источник: https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
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