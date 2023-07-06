Что получит Украина от саммита НАТО – от чего зависит присутствие Зеленского на мероприятии

Чем ближе саммит НАТО, который состоится в литовской столице – Вильнюсе 11-12 июля, тем больше разнообразных заявлений, подогревающих к нему интерес. Президент Литвы Гитанас Науседа уверяет, что саммит не разочарует украинцев. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что ее страна, как и Польша, настаивает на реальных гарантиях безопасности для Украины до вступления в Альянс. А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, Вашингтон не меняет свою позицию – Украина попадет в НАТО лишь после того, как будет отвечать всем требованиям данного блока. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от грядущего вильнюсского саммита.

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

Саммит подтвердит готовность стран НАТО и дальше поддерживать Украину в войне

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:

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"Особых прорывов от саммита не ожидаю. Думаю, что возможность членства для Украины на будущее будет подтверждена, но без конкретики".

Эксперт предполагает, что будут предложены новые формы сотрудничества, которые сблизят стороны, сделают взаимодействие еще большим.

"Но оно и так беспрецедентно! – акцентирует Владимир Дубовик. – На данный момент приоритет в том, чтобы страны НАТО и дальше поддерживали Украину в ее войне против агрессии России. Думаю, что саммит подтвердит такую поддержку".

Надеемся, на саммите прозвучит, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после завершения боевых действий – и произойдет это по упрощенной процедуре

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что основные события происходят именно сейчас – перед саммитом. А именно – утверждение основных посылов, которые прозвучат 11-12 июля. И ключевой вопрос сейчас – получит ли Украина заверения, с конкретными сроками, когда она может присоединиться к НАТО.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы он там был. И, чтобы прозвучала конкретика касательно вступления Украины в НАТО. Если сейчас это невозможно – чтобы прозвучали критерии, когда и при каких условиях это станет возможным. Надеемся, прозвучит, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после завершения боевых действий – и произойдет это по упрощенной процедуре (как было в случае с Финляндией прошедшей путь от подачи заявки до членства в блоке менее чем за год)", – подчеркивает эксперт. "В зависимости от успеха /не успеха этой работы – президент Зеленский будет или не будет присутствовать на саммите

Если удастся добиться выработки именно такого решения, безусловно, Зеленский будет присутствовать на саммите, считает Сергей Таран. Если же нет, то представительство Украины на саммите, скорее всего, будет понижено.

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