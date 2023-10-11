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Израиль атакуют с территории трех стран

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль еще из двух стран Ближнего Востока были проведены атаки по территории Израиля.

сегодня, 09:35
Автор:
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Slava Kot
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7 октября палестинские боевики из террористической организации ХАМАС атаковали Израиль. На следующий день в Израили вошли боевики из Ливана, а вскоре на севере страны обстреляли с территории Сирии. Таким образом, Израиль атакуют сразу из трех стран: Палестина, Ливан, Сирия.

Израиль атакуют с территории трех стран

Израиль атакуют с территории трех стран. Фото из открытых источников

Палестинские боевики из ХАМАС, контролирующие Сектор Газы, атаковали Израиль в четыре этапа: массово запустили ракеты, прорвали стену на границе, оборвали связь местной воинской части и захватили заложников. Как следствие, Израиль мобилизовал около 300 тыс. солдат за 48 часов, выбил ХАМАС со своей территории и проводит зачистки отдельных регионов.


Премьер-министр Израиля озвучил план мести из пяти пунктов. В одном из них говорится о масштабной военной операции в секторе Газа, который Израиль активно атакует ракетами после нападений ХАМАС. В то время как ХАМАС заявил, что будет казнить израильских пленных.

Однако пока израильская армия сражается на юге страны, другая террористическая организация Хезболла, которая действия на территории Ливана атакует Израиль на севере. Минобороны Израиля заявили, что боевики Хезболлы несколько раз запустили ракеты и вошли в приграничные регионы Израиля. ЦАХАЛ уничтожил боевиков на своей территории, а также нанес артиллерийский удар по Ливану, где находились боевики Хезболлы. СМИ выяснили, что после этого Израиль направил критическое предупреждение для Хезболлы.

Вечером 10 октября выяснилось, что, кроме боевиков из Палестины и Ливана, Израиль атаковали еще из одной страны – Сирии.

"Недавно было идентифицировано несколько запусков из Сирии на территорию Израиля. Солдаты ЦАХАЛа ответили артиллерийскими и минометными снарядами в направлении источника пуска в Сирии", — сообщили в Минобороны Израиля.

По состоянию на утро 11 октября в Израиле погибли около 1200 человек и еще 3 тыс. ранены. Со стороны ХАМАС сообщается о 950 умерших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на нападение террористической организации ХАМАС на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме ответили, введут ли США свои войска в Израиль.



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