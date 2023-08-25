Как Путин использует уничтожение Пригожина – кто больше всего выиграл от произошедшего

Кремль с традиционным для него цинизмом отрицает причастность к уничтожению самолета с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Российский диктатор Путин выражает соболезнование семьям погибших, его рупор Песков называет причастность происшедшему Кремля "абсолютной ложью". Тем временем в РФ уже начали ударно сносить индивидуальные могилы вагнеровцев. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" эту внутрироссийскую битву пауков в банке.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин явно хочет укреплять власть

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

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Следует понимать, что Путин – злопамятный человек. Не прощает любого противодействия. Мы это видим это по расправам над оппозиционерами и теми, кто решил предать огласке действия его режима – по убийствам Литвиненко, Политковской, Немцова и так далее. По массовому швырянию любых инакомыслящих за решетку. И на Пригожине после бунта он сразу поставил крест". "Путин принял решение об устранении верхушки ЧВК "Вагнер" еще в июне, когда случился мятеж. Тогда же четко назвал Пригожина изменником

Но шел Путин к устранению Пригожина постепенно, отмечает эксперт. Сперва расформировал, снизил потенциал ЧВК "Вагнер". У группировки забрали тяжелое вооружение, ее, от греха подальше, перебросили в Беларусь. Там какое-то время использовали для создания напряженности на границе с Польшей и Литвой. Давали понятие, что могут использовать и там, и против Украины — в качестве диверсионно-разведывательных групп.

"Пригожин, похоже, поверил, что ему простят мятеж. Что он нужен Путину — и в Беларуси, и в Африке. Но Путин изначально решил уничтожить Пригожина, а его африканские дела передать другим. ЧВК же — массово передать в сферу Минобороны", – поясняет генерал.

Игорь Романенко напоминает, что пригожинская группировка имела достаточно высокую степень свободы. Теперь ситуация меняется.

"Уничтожением Пригожина обиженный на его мятеж Путин пытался доказать, что он еще силен. И своему окружению, и в целом элите, и российскому обществу. Не случайно незадолго до казни Пригожина хозяин Кремля появился в штабе в Ростове. Том самом, который два месяца назад легко захватил Пригожин. Тем самым Путин пытался показать, что всё стабильно, возвращается на круги своя. А виновные — Пригожин и его ближайшее окружение – уничтожены", – подчеркивает эксперт.

Что касается ЧВК "Вагнер", то, по его мнению, относительно нее используют старый подход — разделяй и властвуй.

"Группировку расчленяют. Предлагают перейти под длань Минобороны, отправиться служить в Африку, либо просто убирают, – отмечает Игорь Романенко. – Путин явно хочет укреплять власть. Продолжать войну против Украины. Так что нам важно сосредоточиться на достижении своих целей. А именно — деоккупации украинских территорий".

Пригожин просчитался, а Шойгу вышел победителем

По мнению эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, то, что произошло с Пригожиным, демонстрирует – в борьбе за право быть главным царским опричником победил Шойгу.

"Огромной ошибкой Пригожина было – не додавить Путина до снятия Шойгу с поста министра обороны, что лишило бы его влияния в военно-политическом секторе. Почему-то главарь ЧВК "Вагнер" решил, что Беларусь станет его вотчиной, что он сможет там закрепиться — и в дальнейшем, за счет войн и бизнесов в Африке, укрепить свое финансово-политическое влияние. Но он просчитался. Ведь Шойгу (меньше — глава генштаба вооруженных сил Герасимов) как человек, победивший всех своих политических оппонентов (в том числе их силовым устранением), лишь бы стать ближе к Путину, сделал всё, чтобы ликвидировать и Пригожина. И – ликвидировал", – констатирует эксперт.

Он считает, что теперь у вагнеровцев осталось, по сути, три варианта.

Первый — переход по контроль Минобороны с возможностью остаться в статусе ЧВК, но с полной подотчетностью Кремлю.

Второй — вступление в ряды вооруженных сил РФ.

Третий — сдача в плен в Украине с целью сохранения своих жизней.

не сможет спастись от мести Шойгу. Именно Шойгу. Именно Минобороны. Я не думаю, что за этим стоит ФСБ, – признался Николай Мельник. – Думаю, с подачи министра обороны Шойгу убрали одного и его главных оппонентов. Ну, а все оставшиеся оппозиционные силы в РФ, надеюсь, поняли, что следующий бунт должен быть окончательным. Лишь абсолютное устранение Путина и его окружения могут гарантировать жизнь бунтовщикам и не столько катастрофическое будущее РФ". "Никто из активных членов верхушки "Вагнера", из тех, кто был причастен к июньском мятежу

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