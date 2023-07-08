Кто вместо Путина уже может управлять Россией – почему страна-агрессор больше не монолит

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что бунт ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, случившийся две недели назад, дал понять – российское общество разорвано на две части, а РФ стоит на грани гражданской войны. В аналогичном ключе высказался президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Пригожина и вагнеровцев в Беларуси сейчас нет, уточнив, что рисков их размещения в стране он не видит. Что можно сказать об этом странном мятеже и его вероятных последствиях для России, Беларуси и Украины – две недели спустя? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Очевидно одно – Путин боится нарушать хрупкое равновесие враждующих группировок в силовых структурах

Мятеж, действительно, был странным, считает политолог, политический консультант Владимир Фесенко. Вспыхнул неожиданно и в весьма радикальных формах. Едва не достиг успеха. И также неожиданно и странно завершился, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Поэтому, акцентирует эксперт, два главных вопроса – "Что это было?" и "Что будет дальше?" — остаются актуальными и сегодня.

"Еще 24 июня в момент самого мятежа многие в России говорили: "Это какой-то сюр!". Но эту же фразу можно повторить и сегодня, говоря о последствиях этого бунта. Можно употребить и другое понятие – "театр абсурда". "Награждение непричастных" состоялось через день после прекращения мятежа. Но при этом никого не наказали – ни организаторов и участников мятежа, ни подозреваемых в содействии этому мятежу, ни тех российских начальников, которые сбежали из Москвы, либо тех, кто до последнего "молчал в тряпочку" и ждал, чем всё это закончится", – отмечает Владимир Фесенко.

Он напоминает, что в классических авторитарных режимах после разгрома мятежа или заговора летят головы (иногда в прямом смысле), следуют массовые репрессии. В России ничего этого не произошло.

появляется в Москве и Петербурге. Ему вернули ранее арестованную многомиллиардную наличку, личные самолеты и даже наградное оружие. При этом началась пропагандистская кампания по дискредитации самого Пригожина А ЧВК "Вагнер" лишают финансовой подпитки, поддержки государственных структур, и будущее "пригожинской армии" остается неопределенным. Они остаются в неопределенном статусе – то ли "героев", то ли "мятежников". На территории Беларуси, кстати, "вагнеровцы" так до сих пор и не появились", – подчеркивает политолог. "Пригожин, который должен сидеть в Беларуси

По его мнению, пока очевидно одно – Путин боится нарушать хрупкое равновесие враждующих группировок в силовых структурах и, возможно, в своем ближайшем окружении и государственном руководстве РФ.

"Поэтому никого пока наглядно и не наказывают, – считает Владимир Фесенко. – Наказывать, возможно, будут потом и тайно, когда все успокоится. Но это – если успокоится. Учитывая, что за открытый мятеж никого не наказали, возникнет соблазн повторить борьбу за власть, возможно, уже и в других формах. Есть ощущение политического и административного ослабления Путина. Часть людей в руководстве РФ, вероятно, уже пришла к выводу, что они могут управлять и решать возникающие проблемы и без Путина".

Сам же Путин, продолжает политолог, на какое-то время может оставаться уже привычной политической декорацией. Россией же будут реально управлять уже другие люди.

"Не исключено, что Пригожин хотел стать весомой и публичной частью российской власти (одним из лидеров некоей "военной хунты") при формальном сохранении Путина в качестве президента РФ. Но сделал это слишком грубо и в неприемлемой форме, как для самого Путина, так и для большей части российских элит", – размышляет Владимир Фесенко.

Для России, считает он, последствия пригожинского мятежа проявились еще не полностью. Очевидна неопределенность – и дальнейшей судьбы самого Путина, и его режима (в том числе вариантов его трансформации).

"Также очевидны риски новой дестабилизации вследствие очередного обострения борьбы за власть в России, – предполагает политолог. – Я бы не говорил, что РФ уже раскололась. Скорее ускорился процесс фрагментации путинских элит. И уж точно не на две части, а на большее число враждующих группировок. Просто их борьба сейчас перешла в латентную (скрытую) фазу. Но мятеж показал, что российский "пипл" может принять и нового руководителя. Формальную лояльность Путину и его режиму не стоит путать с преданностью и готовностью его защищать. Ни российские элиты, ни рядовые сторонники Путина не стали на пути пригожинских колонн. Преобладающая часть российских элит и российских граждан были заинтересованными наблюдателями – чем все закончится, кто победит, и кого надо будет поддержать, когда все закончится. И это диагноз на будущее".

Для Беларуси эксперт не видит особых последствий от событий 24 июня. Лукашенко, по его мнению, словил информационный хайп, покрасовался, напридумывал красивых деталей.

"Но в России это воспринимают с иронией, – уверен Владимир Фесенко. – Влияние Лукашенко на внутриполитическую ситуацию в РФ не увеличилось, а его зависимость от России сохраняется. А еще важнее – и в России, и в Беларуси возросли авторитет и влияние Китая как стабильной и спокойной силой, способной быть гарантом на будущее. Вот только Китай далеко, а Россия со своими проблемами и потенциальными рисками слишком близко. Поэтому дальнейшая судьба Лукашенко будет зависеть от развития ситуации в РФ. Вагнеровцы если и появятся в Беларуси, то в ограниченном количестве, и скорее всего, лишь на время и транзитом. Судьба ЧВК "Вагнер" будет решаться не в Минске, а в Москве".

На Украину последствия пригожинского мятежа повлияют в том случае, если в РФ возникнет реальный внутриполитический кризис, считает эксперт. Тогда, поясняет он, это может способствовать постепенному завершению войны против Украины и переключит внимание российских элит на внутрироссийские проблемы, на борьбу за власть внутри РФ.

"Если же Путин останется при власти, то война против Украины продолжится, но в ограниченных масштабах, – прогнозирует политолог. – Путин будет бояться возвращения в Россию рассерженных и недовольных ветеранов войны. Поэтому для него безопаснее их постепенная утилизация в Украине".

Шаткое положение Путина уже увидел даже Лукашенко

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассуждает следующим образом:

То есть, акценты не на реакции общества, не на проявлении некой слабости в управленческой вертикали и слабости самого Путина. Речь скорее об определенном надломе в силовой вертикали. Той самой, на которой всё держится во время бунтов, хаоса. Это – определенный каркас, конструкция, на которую всегда делает ставку власть". "Кроме заявлений Буданова и Зеленского, можно вспомнить еще обнародованные данные британской разведки, которая также фиксировала, что неудачный мятеж Пригожина проявил раскол среди силовиков РФ. И обращала внимание, что из публичного пространства пропали генералы Суровикин и Евкуров

Похоже, продолжает аналитик, Запад начал готовится к распаду РФ. И даже начал моделировать некие сценарии.

"Не только Запад, о и весь мир уже понимает, что Россия больше — не монолит", – подчеркивает Александра Решмедилова.

По ее мнению, понял это, похоже, и Лукашенко. Увидел шаткое положение Путина. И не может не понимать, что придет и его черед.

"Думаю, именно поэтому его заявления после пригожинского бунта стали более спокойными. При этом пытающийся снова и снова маневрировать Лукашенко точно будет отвечать за всё, что натворил с Путиным вместе. И трибунал ждет их обоих", – прогнозирует эксперт.

Очень важно, считает она, как поведут себя после явной демонстрации слабости путинского режима те же Турция, Китай, продолжающие с ним сотрудничать.

"Открытыми остаются вопросы – будут ли новые мятежи? Если будут – кто станет организатором? Станут ли их стимулировать, поддерживать? Но сам факт того, что такие мятежи возможны, продемонстрированный Пригожиным, говорит о том, что кто-то обязательно попробует повторить. Ведь мятеж, по сути, не был подавлен. Скорее — заморожен, а, следовательно, — отложен", – констатирует Александра Решмедилова.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремль грамотно разыграл карту с мятежом Вагнера – заявит ли о себе еще Пригожин.



