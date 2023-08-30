Возможен ли в России еще один мятеж – почему политическая система Путина начинает сыпаться

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, согласно официальным данным, погибшего 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области, похоронили 29 августа чуть ли не тайком в Санкт-Петербурге, откуда он родом, на Пороховском кладбище. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такие похороны "героя", созданного самим Путиным (и, похоже, убитого по его же приказу), символом истинного страха российского диктатора. И страха, вероятно, обоснованного. Согласно данным The Moscow Times, в России вполне может произойти новый мятеж, похожий на июньский бунт вагнеровцев. Почему вагнеровцы "проглотили" то, что сделала власть с их главарями? Какова вероятность, что Россию накроет бунт – традиционно для нее бессмысленный и кровавый? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

Если нужно будет для поднятия имиджа, неких информационных мероприятий – будет еще один мятеж

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин поделился таким мнением:

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"Изначально ЧВК "Вагнер" был кремлевским проектом, а точнее – главного разведуправления генштаба вооруженных сил РФ. Руководящие персоны там, действия вагнеровцев – всё было санкционировано Кремлем. Который в итоге и убрал тех, кто начал выходить из-под его контроля. Или сделал вид, что убрал".

По мнению эксперта, пригожинский недобунт, а также предыдущая жесткая критика со стороны главаря вагнеровцев в адрес руководства Минобороны и Генштаба РФ делались с определенной целью. Прежде всего – чтобы отвлечь внимание российского общества от проблем, с которыми столкнулся Кремль во время реализации своих планов в отношении Украины.

– с предсказуемым провалом. Что сыграло в итоге на руку Шойгу и Ко", – поясняет полковник. "По сути, пригожинский бунт произошел именно в тот момент, когда Украина начала перехватывать инициативу на поле боя. На направлениях, где РФ откровенно ослабла – на Бахмутском, Луганском, на юге. Нужно было что-то срочно делать. Как-то поднимать упавшие значимость и авторитет Минобороны в российском обществе. Для этого был совершен пригожинский потешный марш на Москву

Это, уверен он, реализация именно кремлевского сценария. Как и война кремлевских башен за собственное значение и лидерство.

"Основная цель всего этого безумного действа — сохранение путинского режима, – подчеркивает Влад Волошин. – Сейчас Пригожина и верхушку "Вагнера" убрали со сцены (хоть не факт, что они убиты). Уверен, что эта ЧВК продолжит действовать по сценариям, которые написаны в главном российском разведуправлении. И, если нужно будет для поднятия имиджа, неких информационных мероприятий – будет еще один мятеж. Абсолютно управляемый. Следует понимать, что все российские ЧВК — это кремлевские марионетки".

Пригожинский бунт должен был обнажить проблемы и выявить недовольных

Политтехнологу Юрию Подорожнему захоронение Пригожина, которое состоялось в Санкт-Петербурге, кажется лишь частью спектакля – и ни в коем случае не его завершение.

Но и в этой истории возможно продолжение. Неизвестно, что именно нароют в росармии". "Я не верю ни в антипутинский бунт, ни, тем более, в гибель Пригожина, – признался эксперт. – Имитация бунта, которая вроде бы напугала Путина, нужна была лишь с целью выявить оппозицию, которая, скорее всего, начала формироваться в армии как ответ на недовольство военных верховным главнокомандующим и министром обороны. Военная мафия, годами получавшая колоссальные вливания в вооруженные силы, очевидно, пытается демонстрировать, кто именно в доме хозяин. А пригожинский бунт должен был обнажить проблемы и выявить недовольных. Трудно сказать, насколько это удалось реализовать, потому что кроме падения рейтингов самого Путина, кажется, ничего не произошло. Ну, разве что генерал Суровикин (главнокомандующего Военно-космическими силами России) потерял должность

По мнению Юрия Подорожнего, вряд ли стоит верить сообщениям о возможном продолжении истории с бунтами в России. Если такой мятеж и готовится, то о нем бы точно не говорили, поясняет он.

должно продемонстрировать, что всё под контролем, а у хозяина Кремля до сих пор стальные нервы. Однако, в решительность Путина, похоже, поверил только Путин, – констатирует политтехнолог. – Потому что, чтобы сегодня не делал диктатор власть, он сможет удержать только репрессиями и превращением России в КНДР (Северную Корею). А на это у него уже нет ни ресурса, ни возможности. Стареющий диктатор теряет потенцию во всех смыслах. И война в Украине это ясно демонстрирует". "Путин до сих пор является сильной фигурой в российских властях. И публичное убийство Пригожина

Муссирование информации о вероятных бунтах должно развязать руки Путину в попытках расквитаться с неугодными, предполагает Юрий Подорожний. И не исключает, что осенью в России пройдут громкие аресты, которые будут объясняться мятежом (или его подготовкой) против государства.

"Для нас это – хорошая информация, – уверен эксперт. – Политическая система Путина начинает сыпаться. Элиты недовольны, обещанного результата нет. А финансово потеряли все. Ну, а Пригожин, вероятно, сейчас попивает водку в какой-то резиденции в Африке, рассматривая свое новое лицо и паспорт. Для Путина он всё еще не списан с корабля, поэтому будет выполнять новые задачи, уже не будучи публичным. Это похоже на конспирологическую теорию. Однако, это в характере Пригожина – быть аферистом и играть в шпиона. Впрочем, какие бы планы у Путина ни были, в том числе на Пригожина, сам Путин своей смертью вряд ли умрет. А будет это бунт или его любимый "Новичок" – не имеет значения".

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