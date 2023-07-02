Пригожин совершил фатальную ошибку во время бунта: что теперь ждет Вагнер и Путина

Началась вторая неделя после бунта ЧВК "Вагнер" под началом Евгения Пригожина. Хоть уголовное дело было закрыто, а вагнеровцам и их главарю позволили уйти в Беларусь, империю Пригожина начали деребанить. Известно, что под нож пошел его медиахолдинг "Патриот", а Минобороны РФ разорвало продовольственные контракты с предприятиями пригожинского холдинга "Конкорд". О чем говорят действия Кремля на данный момент? Что во всей этой ситуации важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин и Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Пригожин явно не просчитал самый простой вариант воздействия на него

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов обращает внимание, что почему-то в широкой прессе не рассказывается о том, как был подавлен бунт. А сделали это, подчеркивает он, классическим образом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Что же заставило главаря вагнеровцев это сделать? Дело в том, что близкие Пригожину и его командирам, подразделениям "Вагнера" люди были арестованы. И, как сказал мне один из французских офицеров, общавшихся с российскими спецслужбами, этих людей уже начали "шинковать". Что он имел в виду под этим словом, можно только догадываться. Но Пригожину пришлось бунт срочно сворачивать, – отмечает эксперт. – И тут ему предложили некий вариант, связанный с размещением оставшихся ему верными зеков и не только — в Беларуси ". "Когда вы осуществляете мятеж, по опыту еще древних (того же Разина или Пугачева), есть два главных момента. Первый – чтобы государственные органы не знали, где вы находитесь. Второй – не вступать в переговоры. Как известно, Пригожин нарушил оба эти условия. Он показал, где находится – в Ростове, в штабе Южного военного округа. И он вступил в переговоры

Если анализировать действия Пригожина, он явно не просчитал самый простой вариант воздействия на него (грубейшая ошибка), высветил всех людей в российской власти и армии, которые были причастны к мятежу (вторая ошибка), считает Виктор Савинов. И теперь ЧВК "Вагнер" лишается финансирования со стороны российского государства. А соответственно – служить теперь вагнеровцам придется за страх и на совесть, уверен эксперт.

"Будет ли использоваться эта ЧВК в новых условиях против Украины? Вполне возможно. Именно поэтому президент Владимир Зеленский отдал приказ укрепить группировку нашей армии на северной границе. И этот приказ может оказаться отнюдь не лишним", – считает Виктор Савинов.

Он отмечает, что, когда народ был перевозбужден и следил за тем, как мобильные группы вагнеровцев двигаются по Ростову, Воронежу, к Липецку и Москве, те люди, которые служили в армии, в спецслужбах задавались вопросом, почему так долго российское глубинное государство не наносит удар – в том или ином привычном для него стиле. В итоге этот удар всё же был нанесен.

– констатирует аналитик. "И теперь Пригожин находится в еще более зависимом положении. Хоть некоторые аналитики, особенно российские, предполагают, что ЧВК "Вагнер" могут использовать в качестве опричников. Но это не новая вводная. Конечно, могут. Но могли ведь и раньше. Так что ключевым моментом мятежа вагнеровцев стало то, что на сегодняшний день люди этой ЧВК попали в еще большую, чем ранее, зависимость от Путина. А теперь и от Лукашенко ",

Будет идти уничтожение ЧВК "Вагнера" и ее составляющих

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

"Очевидно, что Путин не прощает таких вещей. Так что мы видим только начало разгрома мятежников. Но и Пригожин также может ответить. Так что эпопея пока не закончилась. Думаю, задача физического устранения Пригожина точно стоит. И попытка соответствующей реализации будут. Насколько активные — покажет истинная ситуация в российских силовых структурах. Готовы или они и дальше обслуживать интересы политического трупа – Путина".

Что касается коммерческих интересов Пригожина (разгром его медиа-холдинга и структуры, которая занималась кормежкой российской армии) — это очевидные побочные признаки разгрома всей его структуры, считает эксперт.

не официально преследовать будут всех, кто имел какое-то отношение к "Вагнеру" вообще. В любом качестве. Будет идти уничтожение этой структуры и ее составляющих, – прогнозирует Андрей Сенченко. – Те вагнеровцы, кто повелся на призывы подписать контракт с Минобороны, будут утилизировать на поле боя. А остальных достанут как-то иначе". "Поскольку российская власть пообещала амнистию Пригожину и вагнеровцам

Путинское поведение свидетельствует, что в знаменитой истории с крысой, загнанной в угол, не всё чисто, не всё известно публике

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий уверен, что все последние события по искоренению структур, связанных с Пригожиным, говорят о почти паническом страхе Кремля, а конкретно – Путина.

свидетельствует, что в знаменитой истории с крысой, загнанной в угол, не всё чисто, не всё известно публике. Кремль хочет, чтобы все поскорее забыли о мятеже и реакции на него российской власти. Надеется, что репрессии тех, кто мог помогать с бунтом, а также удаление Пригожина из медиа-поля сделают свое дело", – отмечает эксперт. "Путинское поведение

Но проблема, продолжает он, в том, что в будущем Путина ждет ослабление.

"Моложе он не становится, как и его трусливая команда. Кроме того, впереди – падение экономики и резкое уменьшение "кормовой базы" режима, а еще война с вероятными поражениями на фронте. Поэтому, вероятно, в силовых структурах будут новые желающие повторить финт Пригожина, но довести дело до конца. Прыгать в пропасть с Путиным, наверняка, хотят не все", – констатирует Александр Палий.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский режим – на финишной прямой: что ждет Путина после бунта Пригожина.



