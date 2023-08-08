Россия нашла нового врага в Европе

В начале августа Россия расширила список стран, совершающих "недружественные действия" к РФ и добавила туда Норвегию. Это не первый раз, когда у России есть претензии к скандинавской стране.

Норвегия стала новым противником для России в Европе. Фото из открытых источников

В апреле Норвегия, как и многие европейские страны, выслала 15 российских дипломатов, заподозривших в шпионаже. Россия в ответ отправила 10 дипломатов. В июне российское руководство решило включить Норвегию в список стран, которые совершают "недружественные действия" к РФ и установили предел в 27 норвежских дипломатов.

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Список "недружественных стран" к России был создан еще в 2021 году. Это страны, совершавшие "недружественные действия" к компаниям или гражданам РФ. Норвегия уже в нем была вместе с европейскими странами, однако в 2023 году Россия добавила ее в список стран, совершающих "недружественные действия". В этот список входят страны, совершившие "недружественные действия" к российским дипломатам.

Норвегия отреагировала на решение России. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт заявила, что ситуация с Россией это следствие ее войны против Украины. По словам Гуйтфельдт, Россия может сама решить, когда закончится война.

Кроме того, Россия отправила на норвежский архипелаг Шпицберген своего генконсула, причастного к российской внешней разведке. С момента прибытия российский дипломат уже трижды организовывал парад на архипелаге, чем шокировал норвежцев.



Интересно, что помимо дипломатического ухудшения отношений российский нацпарк Пасвик требует от Норвегии 420 млн. рублей компенсации. По словам сотрудников парка, во всем виноваты 40 оленей, которые перешли границу и два месяца вытаптывали и ели растительный покров парка, чем и нанесли ущерб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Норвегия призывает граждан держаться подальше от российского "кита-шпиона".

Также "Комментарии" писали о норвежской разведке, назвавшей страну, представляющую наибольшую угрозу.