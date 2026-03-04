logo

Главная Новости Мир США На фоне войны в Иране главу Пентагона спросили о послании к России
commentss НОВОСТИ Все новости

На фоне войны в Иране главу Пентагона спросили о послании к России

Пит Хегсет заявил, что Россия и Китай не являются ключевыми факторами в войне против Ирана.

4 марта 2026, 16:42
Автор:
avatar

Slava Kot

На фоне эскалации вокруг Ирана министр обороны США Пит Хегсет сделал жесткое заявление о позиции Вашингтона по отношению к России и Китаю. Во время брифинга в Пентагоне его спросили, какое послание он адресует союзникам Тегерана, призвавшим к прекращению боевых действий.

На фоне войны в Иране главу Пентагона спросили о послании к России

Пит Гегсет. Фото из открытых источников

Репортер в Пентагоне спросил Хегсета, каково ваше послание союзникам Ирана, а именно России и Китая, призвавшим к немедленному прекращению военных действий.

"У меня нет для них ни одного послания. Они здесь на самом деле не важный фактор. И наша проблема не у них. Она касается ядерных амбиций Ирана", — ответил Хегсет.

Он также наметил возможные временные рамки военной операции США против Ирана. По его словам, в США нет временных ограничений, а лишь "желание Трампа достичь конкретных результатов". Как пояснил Хегсет, война может продолжаться "четыре недели, но это может быть шесть, восемь".

Напомним, что Россия осудила удары США и Израиля, назвав их "преднамеренной неспровоцированной агрессией" и призвала к заседанию Совета Безопасности ООН. Китай выразил "серьезную обеспокоенность" нарушением суверенитета Ирана и рисками для судоходства в Ормузском проливе. Обе стороны выразили решительную оппозицию, но воздержались от прямого участия в поддержке Ирана в конфликте с США.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Иран атаковал страну НАТО баллистической ракетой. После этого появилась первая реакция НАТО на запуск иранской ракеты по Турции.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал худший сценарий для США в войне с Ираном. По его словам, это возвращение режима через несколько лет.



