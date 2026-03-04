На фоне войны в Иране главу Пентагона спросили о послании к России

На фоне эскалации вокруг Ирана министр обороны США Пит Хегсет сделал жесткое заявление о позиции Вашингтона по отношению к России и Китаю. Во время брифинга в Пентагоне его спросили, какое послание он адресует союзникам Тегерана, призвавшим к прекращению боевых действий.

Пит Гегсет. Фото из открытых источников

Репортер в Пентагоне спросил Хегсета, каково ваше послание союзникам Ирана, а именно России и Китая, призвавшим к немедленному прекращению военных действий.

"У меня нет для них ни одного послания. Они здесь на самом деле не важный фактор. И наша проблема не у них. Она касается ядерных амбиций Ирана", — ответил Хегсет.

Он также наметил возможные временные рамки военной операции США против Ирана. По его словам, в США нет временных ограничений, а лишь "желание Трампа достичь конкретных результатов". Как пояснил Хегсет, война может продолжаться "четыре недели, но это может быть шесть, восемь".

Напомним, что Россия осудила удары США и Израиля, назвав их "преднамеренной неспровоцированной агрессией" и призвала к заседанию Совета Безопасности ООН. Китай выразил "серьезную обеспокоенность" нарушением суверенитета Ирана и рисками для судоходства в Ормузском проливе. Обе стороны выразили решительную оппозицию, но воздержались от прямого участия в поддержке Ирана в конфликте с США.

