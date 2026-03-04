logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США На фоні війни в Ірані очільника Пентагону запитали про послання до Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

На фоні війни в Ірані очільника Пентагону запитали про послання до Росії

Піт Гегсет заявив, що Росія та Китай не є ключовими факторами у війні проти Ірану.

4 березня 2026, 16:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На тлі ескалації навколо Ірану міністр оборони США Піт Гегсет зробив жорстку заяву щодо позиції Вашингтона стосовно Росії та Китаю. Під час брифінгу в Пентагон його запитали, яке послання він адресує союзникам Тегерана, які закликали до припинення бойових дій.

На фоні війни в Ірані очільника Пентагону запитали про послання до Росії

Піт Гегсет. Фото з відкритих джерел

Репортер в Пентагоні запитав Гегсета, яке ваше послання союзникам Ірану, а саме Росії та Китаю, які закликали до негайного припинення воєнних дій. 

"У мене немає для них жодного послання. Вони тут насправді не є важливим фактором. І наша проблема не в них. Вона стосується ядерних амбіцій Ірану", — відповів Гегсет.

Він також окреслив можливі часові рамки військової операції США проти Ірану. За його словами, у США не мають часових обмежень, а лише "бажання Трампа досягнути конкретних результатів". Як пояснив Гегсет, війна може тривати "чотири тижні, але це може бути шість, вісім".

Нагадаємо, що Росія засудила удари США та Ізраїлю, назвавши їх "навмисною неспровокованою агресією", та закликала до засідання Ради Безпеки ООН. Китай висловив "серйозну стурбованість" порушенням суверенітету Ірану та ризиками для судноплавства в Ормузькій протоці. Обидві сторони висловили рішучу опозицію, але утрималися від прямої участі у підтримці Ірану у конфлікті з США.

Раніше портал "Коментарі" писали, що Іран атакував країну НАТО балістичною ракетою. Після цього з’явилася перша реакція НАТО на запуск іранської ракети по Туреччині.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав найгірший сценарій для США у війні з Іраном. За його словами, це повернення режиму через кілкьа років.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини