На фоні війни в Ірані очільника Пентагону запитали про послання до Росії

На тлі ескалації навколо Ірану міністр оборони США Піт Гегсет зробив жорстку заяву щодо позиції Вашингтона стосовно Росії та Китаю. Під час брифінгу в Пентагон його запитали, яке послання він адресує союзникам Тегерана, які закликали до припинення бойових дій.

Піт Гегсет. Фото з відкритих джерел

Репортер в Пентагоні запитав Гегсета, яке ваше послання союзникам Ірану, а саме Росії та Китаю, які закликали до негайного припинення воєнних дій.

"У мене немає для них жодного послання. Вони тут насправді не є важливим фактором. І наша проблема не в них. Вона стосується ядерних амбіцій Ірану", — відповів Гегсет.

Він також окреслив можливі часові рамки військової операції США проти Ірану. За його словами, у США не мають часових обмежень, а лише "бажання Трампа досягнути конкретних результатів". Як пояснив Гегсет, війна може тривати "чотири тижні, але це може бути шість, вісім".

Нагадаємо, що Росія засудила удари США та Ізраїлю, назвавши їх "навмисною неспровокованою агресією", та закликала до засідання Ради Безпеки ООН. Китай висловив "серйозну стурбованість" порушенням суверенітету Ірану та ризиками для судноплавства в Ормузькій протоці. Обидві сторони висловили рішучу опозицію, але утрималися від прямої участі у підтримці Ірану у конфлікті з США.

Раніше портал "Коментарі" писали, що Іран атакував країну НАТО балістичною ракетою. Після цього з’явилася перша реакція НАТО на запуск іранської ракети по Туреччині.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав найгірший сценарій для США у війні з Іраном. За його словами, це повернення режиму через кілкьа років.