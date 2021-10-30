Новое европейское турне Байдена: чего ждать и почему

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Ольга Чародий
Президента США Джо Байден совершает новое европейское турне. В его рамках он примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Риме, а также в климатическом в Глазго. Чего ожидать и почему? Могут ли быть приняты какие-то решения, способные повлиять на российско-украинское противостояние? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".
Джо Байден (фото из открытых источников)
Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик напоминает, что это – всего второе турне Байдена в качестве президента.
"Не так много, учитывая, что инаугурация прошла в январе. Но ситуация особая: эпидемия, коронавирус. А Байдену ведь 78 лет. Понятно, что его оберегают. Ведь даже вакцинированные люди, к сожалению, болеют. Неудивительно, что первая его зарубежная поездка состоялась в июне (в том числе была встреча в Женеве с Путиным), а вторая – лишь сейчас", – поясняет эксперт.
В Риме, по его словам, проходит дежурная встреча "Большой двадцатки". На которой вряд ли будут приняты серьезные решения по каким-то вопросам. В последнее время саммиты G20 превратились скорее в площадку для обмена мнениями, отмечает Владимир Дубовик.
"Мне кажется, что для Байдена лично важнее была встреча с Папой Римским. Потому что Байден религиозный человек, католик. Он встречался и с предыдущими Папами. А в США сейчас идет дискуссия по поводу того, настоящий католик Байден или нет. Учитывая, что он поддерживает право женщин на обороты, что запрещено католической доктриной. И многие верхушка католической церкви в США критикует такую позицию Байдена. Потому для него принципиально важной была встреча с Папой Римским", – говорил эксперт.
Он также выделяет встречу Байдена с французским президентом Макроном. Подчеркивая, что США нужно было сгладить негативные впечатления Франции от сделки, которую в сентябре американцы с британцами, в обход французов, заключили с Австралией. Речь о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS), подтолкнувшего австралийские власти разорвать контракт с французской Naval Group.
По его мнению, одна из основных целей этого турне Байдена – показать, что США уважают ключевых европейских партнеров, считаются с их мнением. Потому что ряд последних событий (та же сделка с Австралией, довольно резкий, не особо продуманный, недостаточно скоординированный с партнерами вывод американских войск из Афганистана), оставили неприятный осадок.
Важен, по его словам, для администрации Байдена и климатический саммит в Глазго.
Владимир Дубовик считает маловероятным, что во время всех этих встреч как-то будет затронута тема Украина. Даже учитывая обострение на линии фронта.
Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля отмечает, что саммит "Большой двадцатки" посвящен борьбе с пандемией коронавируса и экономическому восстановлению после нее.
По мнению эксперта, украинская повестка вряд ли окажется в фокусе внимания мировых лидеров.
Напомним, штат Флорида подал иск против администрации президента США Джо Байдена по требованию об обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис
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