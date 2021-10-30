Новое европейское турне Байдена: чего ждать и почему

Президента США Джо Байден совершает новое европейское турне. В его рамках он примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Риме, а также в климатическом в Глазго. Чего ожидать и почему? Могут ли быть приняты какие-то решения, способные повлиять на российско-украинское противостояние? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Джо Байден (фото из открытых источников)





Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик напоминает, что это – всего второе турне Байдена в качестве президента.







"Не так много, учитывая, что инаугурация прошла в январе. Но ситуация особая: эпидемия, коронавирус. А Байдену ведь 78 лет. Понятно, что его оберегают. Ведь даже вакцинированные люди, к сожалению, болеют. Неудивительно, что первая его зарубежная поездка состоялась в июне (в том числе была встреча в Женеве с Путиным), а вторая – лишь сейчас", – поясняет эксперт.





В Риме, по его словам, проходит дежурная встреча "Большой двадцатки". На которой вряд ли будут приняты серьезные решения по каким-то вопросам. В последнее время саммиты G20 превратились скорее в площадку для обмена мнениями, отмечает Владимир Дубовик.





"Мне кажется, что для Байдена лично важнее была встреча с Папой Римским. Потому что Байден религиозный человек, католик. Он встречался и с предыдущими Папами. А в США сейчас идет дискуссия по поводу того, настоящий католик Байден или нет. Учитывая, что он поддерживает право женщин на обороты, что запрещено католической доктриной. И многие верхушка католической церкви в США критикует такую позицию Байдена. Потому для него принципиально важной была встреча с Папой Римским", – говорил эксперт.





Он также выделяет встречу Байдена с французским президентом Макроном. Подчеркивая, что США нужно было сгладить негативные впечатления Франции от сделки, которую в сентябре американцы с британцами, в обход французов, заключили с Австралией. Речь о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS), подтолкнувшего австралийские власти разорвать контракт с французской Naval Group.





"Напомню, что Австралия отказалась от предыдущих договоренностей с Францией на поставку десятков дизельных подлодок, сделав выбор в пользу атомных, предлагаемых американскими и британскими партнерами. Похоже, встреча Байдена с Макроном прошла на позитивной ноте. Есть надежда, что отношения между США и Францией потеплеют", – говорит Владимир Дубовик.





По его мнению, одна из основных целей этого турне Байдена – показать, что США уважают ключевых европейских партнеров, считаются с их мнением. Потому что ряд последних событий (та же сделка с Австралией, довольно резкий, не особо продуманный, недостаточно скоординированный с партнерами вывод американских войск из Афганистана), оставили неприятный осадок.





"В последнее время появилось немало статей, в которых отмечалось, что хоть Байден и не Трамп, хоть он и более "отшлифованный", рафинированный политик, представитель классической политэлиты, но при этом Америка всё равно делает, что хочет. Зачастую не обращая внимания на мнение союзников. Эксперты не исключают, что это будет долгосрочный тренд в американской политике. Что США в каком-то смысле отстраняется от Европы. И что Байден, по сути, продолжает линию Трампа "Америка – прежде всего". И Байдену во время это поездки важно продемонстрировать, что его администрация больше считается с европейскими союзниками", – акцентирует Владимир Дубовик.





Важен, по его словам, для администрации Байдена и климатический саммит в Глазго.





"Значительная часть электоральной базы демократов считает изменения климата – одной из главных проблем, которой нужно заниматься, – поясняет эксперт. – Это, кстати, тоже один из вариантов восстановления доверительных отношений с Европой. Многие опросы ранее показывали, что одна из главных причин, по которой европейцы недолюбливали Трампа заключалась в том, что он категорически отказывался верить в происходящие глобальные климатические изменения. И не желал что-то делать, чтобы этому противостоять. А у Байдена – кардинально иная позиция".





Владимир Дубовик считает маловероятным, что во время всех этих встреч как-то будет затронута тема Украина. Даже учитывая обострение на линии фронта.





"Может, коснуться в своих встречах мировые лидеры и темы "Северного потока-2". Но позиции Вашингтона и Берлина достаточно четко сформирована по этому вопросу. Суть – СП-2 не остановить. И каким бы не было новое правительство в Германии, оно вряд ли откажется от этого проекта, к сожалению для нас. В США тоже определились по этой теме: Украина – важна, но отношения с Европой, заинтересованной в СП-2 – важны не меньше", – резюмирует эксперт.





Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля отмечает, что саммит "Большой двадцатки" посвящен борьбе с пандемией коронавируса и экономическому восстановлению после нее.





"То есть, тут вопросы, которые связаны со здоровьем, с экономикой, а не с локальными проблемами. Проблематика глобальная – и США намерены продемонстрировать свое лидерство по поднимаемым вопросам. То же самое касается климатического саммита в Глазго, – считает политолог. – Кстати, уже известно, что ни в Риме, ни в Глазго не будет лидеров Китая и РФ".





По мнению эксперта, украинская повестка вряд ли окажется в фокусе внимания мировых лидеров.





"На обоих форумах намечаются встречи президентов США и Турции. Не исключаю, что после встречи с Макроном американский руководитель переговорит и с представителями Германии, где сейчас продолжают формировать новое правительство. Возможно, во время этих встреч вскользь затронут вопросы, связанные с украинской проблематикой. Но скорее будут обсуждаться двусторонние отношения", – прогнозирует Владимир Воля.





Напомним, штат Флорида подал иск против администрации президента США Джо Байдена по требованию об обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис

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