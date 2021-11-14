Лукашенко, граница, «Искандеры» и угроза войны: анализ и прогноз от экспертов

Беларусь хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко. Также Лукашенко добавил, что в случае возможной войны надеется на поддержку РФ: Насколько велика угроза войны? Что стоит за миграционным кризисом, который развернулся сейчас на границах Беларуси и ЕС? Какую роль в происходящем играет Россия? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Лукашенко - фото из открытых источников





Политический эксперт Сергей Таран уверен, что у Лукашенко нет самостоятельной политики.





"Он – такая же марионетка РФ, как террористические "республики" Донбасса – т.н. "ДНР" и "ЛНР". Россия полностью контролирует белорусский режим. И использует Лукашенко, чтобы поднять ставки в торгах с Западом (ослабление санкций, ускорение сертификации "Северного потока-2" и так далее). Кремль руками Лукашенко накаляет ситуацию. И через мигрантов, которых попросту используют в гибридной войне. И через угрозу поставить "Искандеры" на белорусской границе. Всё ради того, чтобы Путин мог как-то "решить эту проблему", повлияв на Лукашенко", – поясняет Сергей Таран. По его мнению, используется та же схема, которую Путин пытается реализовать в отношении Украины. Мол, он может опосредованно повлиять на "ДНР" и "ЛНР", но лучше Киеву самому напрямую говорить с Донецком и Луганском.





"По сути, Лукашенко – это часть гибридной войны, которую Россия ведет против Запада. Всё направлено на то, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию, – говорит эксперт. – Украине важно, наконец, понять, что "русский мир" именно такой. Он не может предложить инвестиции, интересные проекты, прогрессивные реформы. Только дестабилизацию ситуации".





Война вряд ли возможна, считает Сергей Таран. Он напоминает, что Польша – это член НАТО, а входить в такой клинч Россия точно не готова. "А вот эскалация, провокации – вполне вероятны, – прогнозирует эксперт. – Причем, скорее всего, накалять будут на белорусско-украинской границе.





Зеленскому тяжело говорить о каком-то противодействии замашкам Лукашенко (которым играет Кремль). Из-за безалаберной энергетической политики этой власти мы теперь выпрашиваем электроэнергию у Беларуси.





Потому Украина скорее будет молча наблюдать за происходящим. При этом, надо понимать, что мигранты, которых сегодня белорусские силовики толкают автоматами в спины на колючую проволоку на польской границе, могут вскоре повернуть в украинскую сторону. Лукашенко и намекает, что "Искандеры" надо поставить не только на границе с Западом, но и на границе с Украиной. Надо быть готовым к провокациям. Надеюсь, Зеленский это понимает. И вопросы безопасности для него окажутся важнее, чем вопросы закупок у Беларуси электричества".





По мнению политолога Александра Лазарева, все заявления Лукашенко ложатся в концепцию, что идет углубление сотрудничества между Республикой Беларусь (РБ) и Российской Федерацией (РФ). Он напоминает, что Союзный договор между ними был подписан еще во второй половине 90-х, но начал действовать в реальной парадигме лишь давно. Не по всем критериям, но углубление сотрудничества происходит.





"Мы видим экономическую интеграцию. Видим не многовекторность а определенный геополитический ориентир у Лукашенко после того как случился белорусский Майдан и западные государства фактически обрезали лидеру РБ возможность маневрировать между Западом и Россией. Также не будем забывать, что остается серьезное влияния на Беларусь со стороны Китайской Народной Республики (КНР), – отмечает политолог. – С точки зрения военно-политического сотрудничества – именно РФ является основным партнером Беларуси. И все заявления типа "Искандеров" на границе также ложатся в парадигму расширения военно-политического сотрудничества с Россией".





Александр Лазарев предполагает, что идет попытка легитимизации Лукашенко в глазах европейских лидеров. И напоминает о недавнем телефонном разговоре уходящего канцлера Германии Меркель и российского президента Путина.





"Меркель просила Путина помочь решить вопрос с мигрантами у белорусско-польской границе. На что он ответил, что этот вопрос следует решать напрямую с Лукашенко. Таким образом указав: вы не хотите его признавать, а придется, так как есть проблемная ситуация, решить которую можно лишь прямыми контактами между ЕС и официальным Минском", – отмечает эксперт.





Он считает, что миграционный кризис в какой-то мере выгоден всем игрокам. Той же Беларуси – с точки зрения легитимизации руководства республики, а также идеологической парадигмы.





"Ведь Европа часто заявляла о неких своих ценностях, которые выражаются в человеколюбии, демократии, равенстве и братстве. А тут – показательный случай, демонстрирующий, что есть фасадные европейские ценности, а есть реальные (деньги и интересы тех или иных государств). И когда фасадные ценности не соотносятся с реальными, именно фасадные уходят на второй план. Как с этими беженцами, – говорит Александр Лазарев. – Чем отличаются те, что находятся сейчас у белорусско-польской границы, от тех, кто ежедневно попадает в Европу через море, через границу Италии и Испании? Ровным счетом ничем".





Выгоден, по мнению политолога, этот кризис и Польше, у которой сейчас серьезный конфликт с руководством ЕС. И по поводу решения о превалировании национального законодательства над общеевропейским, и касательно нежелания вносить определенные поправки касательно ЛГБТ. Что вполне логично, ведь польский президент Анджей Дуда – представитель консервативной политической силы, поясняет эксперт. И если он начнет делать то, чего хочет руководство ЕС, у него начнет падать уровень поддержки и доверия в собственной стране. В итоге ЕС вводит определенные ограничения для польской экономики, санкции, замораживает дотационные программы.





"На этом фоне ситуация с беженцами и некая мобилизация (политическая, военная, разговоры о важности защиты границ) выгодны для польского руководства. Это помогает мобилизовать электорат, а также показать Европе значимость Польши как форпоста, противодействующего волнам мигрантов. Соответственно, по логике Варшавы, представителям ЕС стоит пересмотреть свои ориентиры и начать выстраивать новые коммуникации с польской властью", – подчеркивает Александр Лазарев.





Намеки на то, что ситуация может вылиться в некий континентальный конфликт, эксперт считает притянутыми за уши.





"Никакой войны не будет. Идет игра мышцами, есть желание показать, что РБ уже с РФ – и с этим необходимо считаться близлежащим государствам. В первую очередь – Польше, Литве, Латвии, – акцентирует политолог. – Тем временем между Западом и РФ идут плотные переговоры. И необходимо разделять интересы тех же США и ЕС. Европейские государства давно готовы на углубление экономического сотрудничества с Россией, на прекращение санкций. Но так как они находятся в определенной политической парадигме, не могут себе этого позволить".





Александр Лазарев уверен: американцы с учетом того, что выстраиваются новые блоки и альянсы, и есть серьезный риск, что маятник РФ качнется в сторону Китая, не пойдут ни на какое обострение.





"Поэтому считаю, что все заявления об эскалации, о возможном конфликте на белорусско-польской, белорусско-украинской, украино-российской границах – это просто разговоры. И своеобразная операции прикрытия встреч и контактов на высшем уровне между США и РФ. Вашингтону важно показать, что американцы не идут на какие-то соглашения с русскими, а продавливают свою политику, – поясняет Александр Лазарев. – Тот же недавний визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву западные СМИ преподнесли как связанный, прежде всего, с наращиванием РФ военной мощи вблизи украинских границ.





Мол, он прилетел в Москву специально, чтобы донести до сведения россиян, что попытки эскалации могут плохо для них закончиться. Но мы понимаем, что с такой целью глава ЦРУ не летел бы в РФ. Вполне можно было позвонить или сделать некую публичную реакцию. То есть, основными темами являлись иные"





Эксперт не исключает, что США форсировано пытаются договорится с РФ по многим геополитическим позициям. Но чтобы это не выглядело как готовность Белого дома идти на всяческие уступки Кремлю, в публичной плоскости необходима ситуация нагнетания чего-либо.

"Чтобы потом как бы решить не существующую на самом деле "проблему". Мол, русские пытались напасть на Украину, а мы им объяснили, чем это чревато – они испугались и ничего не делают. Вот как мы порешали этот вопрос. А параллельно с этим США просто решают реально важные для себя вопросы и идут на преференции РФ. Но обвинить их в уступках уже нельзя, они же "продавили" некие мирные инициативы. Мы отчетливо видим фасадную и реальную политику. И фасадной пытаются прикрыть реальную", – резюмирует Александр Лазарев.





Напомним, президент соседней Беларуси на фоне обострения ситуации возле границы сообщил, что будет усиливать оборону на границах с другими странами и планирует там установить ракетные комплексы.

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