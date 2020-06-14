Анджей Дуда сравнил ЛГБТ с большевизмом

Президент Польши Анджей Дуда назвал гомосексуализм и другие нетрадиционные сексуальные взгляды необольшевизмом. Об этом передает польское издание Gazeta Wyborcza.

По словам главы европейского государства, его предки десятки лет боролись против коммунистической идеологии вовсе не для того, чтобы ей на замену пришла новая идеология, которая владеет не менее разрушительной силой.

"ЛГБТ-идеология - это необольшевизм, ее сила разрушительна", - цитирует Дуду медиа.

Важно отметить, что президент Польши неоднократно заявлял, что осуждает однополые браки, не поддерживает идею об усыновлении такими парами детей, а также отменил сексуальное образование, которое пропагандирует гомосексуальные отношения, в школах и других учебных учреждениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Хорватии публично сожгли статую однополой пары, которая усыновила ребенка. Этот акт открытой гомофобии был осужден официальными властями страны, а виновные в публичном сожжении изваяния, названы вандалами.

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