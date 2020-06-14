kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.06.2020

BTC/USD

9382.16

ETH/USD

235.05

LTC/USD

44.15

НБУ 14.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Анджей Дуда сравнил ЛГБТ с большевизмом
commentss НОВОСТИ Все новости

Анджей Дуда сравнил ЛГБТ с большевизмом

По мнению президента Польши Анджея Дуды, идеология ЛГБТ-меньшинств представляет собой разрушительную силу для общества

сегодня, 17:23
Автор:

Екатерина Белоброва
Анджей Дуда сравнил ЛГБТ с большевизмом

Президент Польши Анджей Дуда назвал гомосексуализм и другие нетрадиционные сексуальные взгляды необольшевизмом. Об этом передает польское издание Gazeta Wyborcza.

По словам главы европейского государства, его предки десятки лет боролись против коммунистической идеологии вовсе не для того, чтобы ей на замену пришла новая идеология, которая владеет не менее разрушительной силой.

"ЛГБТ-идеология - это необольшевизм, ее сила разрушительна", - цитирует Дуду медиа.

Важно отметить, что президент Польши неоднократно заявлял, что осуждает однополые браки, не поддерживает идею об усыновлении такими парами детей, а также отменил сексуальное образование, которое пропагандирует гомосексуальные отношения, в школах и других учебных учреждениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Хорватии публично сожгли статую однополой пары, которая усыновила ребенка. Этот акт открытой гомофобии был осужден официальными властями страны, а виновные в публичном сожжении изваяния, названы вандалами. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,26027897,wybory-prezydenckie-2020-andrzej-duda-na-opolszczyznie-trzy.html?disableRedirects=true
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!