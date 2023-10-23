Может ли конфликт Израиля с ХАМАС перерасти в большую войну – что сейчас происходит

Ближневосточный регион остается "пороховой бочкой", которая может рвануть в любой момент, если Израиль не прекратит свои атаки на Сектор Газа. Об этом заявил глава дипломатического ведомства Ирана – Хоссейн Амир-Абдуллахиан, забыв упомянуть, что поводом для этих действий стала террористическая атака на Израиль представителей ХАМАС, поддерживаемых иранским режимом. В свою очередь, Израиль дал понять, что не рассматривает вариант о прекращении огня по Сектору Газа. Разве что представители ХАМАС сдадутся и вернут всех заложников. Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, выступая на Каирском международном саммите, заявила, что настоящая цель ХАМАС создать конфликт на Ближнем Востоке, который разрастется до большой войны – со столкновением разных цивилизаций. Как события на Ближнем Востоке могут развиваться дальше? Есть ли еще возможность избежать перерастания локального конфликта – в региональный, а то и глобальный? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Израиль сейчас выбирает между двумя сценариями

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"На данный момент происходит затягивание конфликта, что, как я отмечал, когда всё только начиналось, будет сильно политически вредить Государству Израиль. Сделав невозможным (или очень затруднительным) продолжение трека Израиля на поиск системы взаимодействия, сосуществования с исламским миром. Что мы имеем сейчас, на третьей неделе эскалации? Масштабная наземная операция израильской армии (ЦАХАЛ) в Секторе Газа еще не началась. При этом риски того, что она может стать для Израиля политической катастрофой видят даже в Вашингтоне. Не случайно американская пресса отмечает, что президент Байден настойчиво рекомендовал израильтянам подождать с наземной операцией".

Фактически, Израиль сейчас выбирает между двумя сценариями – плохим и очень плохим, считает эксперт.

По его словам, чем больше жертв среди мирного населения в Секторе Газа (а в таком густонаселенном районе этого избежать нельзя), тем более настойчиво будут звучать обвинения в адрес Израиля в военных преступлениях, геноциде и так далее. Причем не только со стороны традиционных оппонентов.

"В то же время ХАМАС, для которого нет ценности в человеческой жизни, учитывая исламский фундаментализм, а куда важнее уничтожение Государства Израиль, приемлемо, что "энное" количество граждан станут мучениками. Тем более, что это поднимает волну возмущения как в исламском мире, так и на Западе. И последнее – очень неприятно для Израиля. Это та же самая информационная война, – отмечает Игорь Тышкевич. – С другой стороны, Израиль не может оставить всё как есть после того, что натворил ХАМАС. Иначе это будет воспринято как знак слабости".

Поэтому, заключает эксперт, в том или ином формате, боевые действия будут продолжаться. Причем, ХАМАС и Иран станут делать всё возможное, чтобы как можно больше антиамериканских, антиизраильских группировок, так или иначе, если не вступали в войну, то обозначали свое участие, прогнозирует Игорь Тышкевич.

Тегеран и Москва традиционно пытаются напугать

Политолог Дмитрий Воронков считает, что есть вероятность избежать разрастания конфликта. И нельзя исключать, что мы видим большой блеф со стороны Ирана, РФ и прочих, кто грозит "ужасными карами", если Израильская армия начнет наземную операцию в Секторе Газа или не прекратит наносить по нему удары, пытаясь уничтожить ХАМАС.

"Я бы обратил внимание на скоординированность действий. Вряд ли случайны недавние атаки на американские базы в Сирии, Ираке. Они начались после недавнего визита Путина в Китай. Не случайны, похоже, и недавние ядерные угрозы в адрес США со стороны Северной Кореи. Всё как-то очень уж синхронно. И тут вероятен также китайский след. Впрочем, Пекин традиционно предпочитает не отсвечивать, играя свою игру за счет других", – размышляет эксперт.

По его словам, лишь имея за спиной явную поддержку Китая и РФ тот же Иран решится сам вступить в войну против Израиля, понимая, что воевать тогда придется и с США (для которых Израиль – основной партнер вне НАТО).

"Потому скорее всё выглядит как бряцанье оружием с целью если не остановить, то хотя бы отсрочить сухопутную операцию ЦАХАЛ в Секторе Газа. Которая, скорее всего, будет, после чего конфликт себя исчерпает", – прогнозирует Дмитрий Воронков.

Он предполагает, что поддержка Израиля со стороны Запада будет нарастать по мере необходимости.

"Но не думаю, что Иран готов идти на прямое столкновение с Израилем (читай — США и их союзниками). Скорее Тегеран и Москва традиционно для них пытаются напугать все и вся", – констатирует политолог.

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