Может ли конфликт Израиля с ХАМАС перерасти в большую войну – что сейчас происходит

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Кравцев Сергей
Ближневосточный регион остается "пороховой бочкой", которая может рвануть в любой момент, если Израиль не прекратит свои атаки на Сектор Газа. Об этом заявил глава дипломатического ведомства Ирана – Хоссейн Амир-Абдуллахиан, забыв упомянуть, что поводом для этих действий стала террористическая атака на Израиль представителей ХАМАС, поддерживаемых иранским режимом. В свою очередь, Израиль дал понять, что не рассматривает вариант о прекращении огня по Сектору Газа. Разве что представители ХАМАС сдадутся и вернут всех заложников. Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, выступая на Каирском международном саммите, заявила, что настоящая цель ХАМАС создать конфликт на Ближнем Востоке, который разрастется до большой войны – со столкновением разных цивилизаций. Как события на Ближнем Востоке могут развиваться дальше? Есть ли еще возможность избежать перерастания локального конфликта – в региональный, а то и глобальный? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:
Фактически, Израиль сейчас выбирает между двумя сценариями – плохим и очень плохим, считает эксперт.
По его словам, чем больше жертв среди мирного населения в Секторе Газа (а в таком густонаселенном районе этого избежать нельзя), тем более настойчиво будут звучать обвинения в адрес Израиля в военных преступлениях, геноциде и так далее. Причем не только со стороны традиционных оппонентов.
Поэтому, заключает эксперт, в том или ином формате, боевые действия будут продолжаться. Причем, ХАМАС и Иран станут делать всё возможное, чтобы как можно больше антиамериканских, антиизраильских группировок, так или иначе, если не вступали в войну, то обозначали свое участие, прогнозирует Игорь Тышкевич.
Политолог Дмитрий Воронков считает, что есть вероятность избежать разрастания конфликта. И нельзя исключать, что мы видим большой блеф со стороны Ирана, РФ и прочих, кто грозит "ужасными карами", если Израильская армия начнет наземную операцию в Секторе Газа или не прекратит наносить по нему удары, пытаясь уничтожить ХАМАС.
По его словам, лишь имея за спиной явную поддержку Китая и РФ тот же Иран решится сам вступить в войну против Израиля, понимая, что воевать тогда придется и с США (для которых Израиль – основной партнер вне НАТО).
Он предполагает, что поддержка Израиля со стороны Запада будет нарастать по мере необходимости.
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