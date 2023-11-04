США уменьшают помощь Украине: о чем говорит происходящее и почему Байден может пойти ва-банк

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ввиду очень сложной ситуации в Конгрессе относительно предоставления финансирования Украине, Администрация Байдена будет присылать нам меньшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку. О чём говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Дискуссия вокруг помощи Украине обостряется

Политический эксперт Сергей Таран предполагает, что президент Байден попробует пойди ва-банк. И сделает то, о чём предупреждал. А именно – применит право вето, если республиканский закон пройдет и верхнюю палату парламента. И путем временного блокирования отдельной помощи Израилю, которую пытаются провести республиканцы, будет требовать от Конгресса одновременного голосования – и за помощь Израилю, и за помощь Украине.

"Если это удастся, мы получим значительный объем помощи, без ее дробления. И сможем рассчитывать на регулярную поддержку в течение, как минимум, года", – считает эксперт.

При этом, акцентирует он, следует понимать, что поддержка Украины уже стала предметом политических споров между республиканцами и демократами. А потому таких объемов, которые мы получали ранее, уже не будет.

"Каждый раз это будет некая дискуссия в Конгрессе — и поиск каких-то компромиссов, – прогнозирует Сергей Таран. – К тому же, любая выделяемая помощь будет теперь под еще большим контролем".

Республиканцы, уверяет эксперт, станут требовать от Белого дома обнародования не только прозрачных механизмов контроля, но и четких критериев того, когда эта помощь должна прекратиться, что следует считать победой в Украине. Какой именно должна быть эта помощь, чтобы достичь необходимых, в том числе, США результатов на поле боя. И такие сигналы уже идут.

"Всё это в комплексе обостряет дискуссию вокруг помощи Украине. Причем, не только в США. В той же Европе всё чаще начнут задаваться вопросом — что считать победой (или не победой) Украины в этой войне", – заключает Сергей Таран.

Ситуация для Украины сложная

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

Помогать союзникам, партнерам. Бороться с общими угрозами, которыми является терроризм и авторитаризм, ярко представленные сейчас Ираном, Россией, Северной Кореей и теми организациями, которые они поддерживают (ХАМАС, Хезболла и так далее)". "Безусловно, электоральный цикл, который мы наблюдаем сейчас в США (хоть выборы президента лишь в ноябре 2024 года, но страсти уже накаляются), влияет на скорость поддержки Украины. И нынешнее заявление Белого дома следует рассматривать как часть игры, идущей между демократами и республиканцами (а также между самими республиканцами — традиционными и ультраправыми). Обсуждаемым сейчас заявлением Администрация президента демонстрирует — и Байден, и демократы, и даже часть республиканцев готовы и хотят поддерживать Украину. Поскольку это стратегический приоритет США, лежащий в их концепции национальной безопасности

Белый дом, отмечает эксперт, дает понять, что вынужден уменьшать помощь Украине, чтобы растянуть ее во времени — потому что часть республиканцев, включая нового спикера Палаты представителей Джонсона, не прилагают необходимых усилия для поддержки Украины.

"Плюс — это коррелируется с вопросом поддержки Израиля. Обе эти страны, ставшие жертвами агрессии, становятся заложниками электоральной борьбы в США. И того, что часть республиканцев (трамписты) хотят связать внешнеполитические вопросы, глобальные, с внутриполитическими, важными для их избирательной кампании", – рассказывает Игорь Петренко.

По его мнению, Байден прекрасно понимает, что количество избирателей, которые выступают за поддержку Украине, уменьшилось. Но их еще достаточно много – и они видят, что действия части республиканцев негативно влияют на поддержку союзников, включая Украину.

"Ситуация сложная. Джонсон поставил на голосование в Палате представителей вопрос поддержки исключительно Израиля. Законопроект прошел. Но в Сенате (верхняя палата), где большинство у демократов, данный проект могут не принять. А если каким-то чудом примут, Байден уже предупредил, что ветирует такой вариант. Учитывая, что приближается очередная ситуация шатдауна (временный бюджет принят всего на два месяца, его срок истекает 17 ноября), это также будет обострять обстановку. И сторонам придется идти на некие компромиссы, – уверен эксперт. – Ставить законопроекты, который проходят Палату представителей, но не проходят Сенат — слабая позиция. И Джонсон не может этого не понимать".

В Европе тоже ситуация непростая, подчеркивает Игорь Петренко. Мы видели позицию Словении, Венгрии, которые блокируют помощь Украине. Правда, и они в конечном итоге проголосовали за выделение нам 500 млн евро.

"Но сейчас главное преодолеть противоречия в США, – акцентирует эксперт. – Думаю, в ближайшие несколько недель увидим развязку — позитивную для Украины".

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