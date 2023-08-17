Что происходит с Вагнером – есть ли будущее у Пригожина и его наемников

ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которая перебазировалась в Беларусь после странного июньского недомятежа, теперь называется "образовательная организация" "Группа Вагнер" и официально зарегистрирована в Беларуси. Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание, что Пригожин продолжает активно комментировать деятельность вагнеровцев в Африке, но при этом никак не комментирует войну в Украине. Что происходит сейчас с этой группировкой – и почему? Есть ли шанс, что она будет уничтожена (развалена), ведь в той же Африке вагнеровцы, явно стоящие за рядом переворотов, немало насолили крупным мировым игрокам? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Риски для Пригожина и ЧВК "Вагнер" возрастают

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что пока мы видим очень противоречивую ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер".

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как это делали в свое время почти все диктаторы. Даже Эрдоган отправил в тюрьмы тысячи военных, которые подняли мятеж против него или сочувствовали этому мятежу. Путин этого не сделал", – отмечает эксперт. "По логике, Путин должен был показательно и жестоко расправится с мятежниками

По его мнению, тому есть три возможных объяснения (не исключено – взаимосвязанных).

1. Путин выяснил, что это был мятеж не против него, а против Шойгу. Вагнеровцы сохраняют лояльность Путину и еще нужны ему и против Украины, и, особенно в Африке. Поэтому вагнеровцев сохраняют в стратегическом резерве.

2. Путин все еще боится вагнеровцев, поэтому отправил их от греха подальше в Беларусь, чтобы снять конфликт между Пригожиным и Шойгу, который возник на фронтах в Украине.

3. На Пригожина завязаны африканские активы Кремля, и возможно, многомиллиардные тайные счета. Для Пригожина это гарантия безопасности, а Кремль хочет вернуть контроль хотя бы над частью этих активов.

"Сейчас ситуация с ЧВК "Вагнер" явно зависла, – продолжает Владимир Фесенко. – Кремль не хочет финансировать эту структуру, а у Лукашенко нет средств для их содержания. Да и слишком они опасны для постоянного пребывания на территории Беларуси. Также очевидно, что Шойгу планомерно выдавливает Пригожина и из сферы влияния Минобороны в России, в Украине, из Сирии, хочет выдавить "Вагнер" даже из Африки и заменить там пригожинцев своей структурой".

Эксперт не исключает, что произойдет реструктуризация ЧВК "Вагнер" и возвращение ядра вагнеровцев в Африку.

"Пригожин наверняка постарается сохранить ядро ЧВК "Вагнер" в Африке и часть своей политической инфраструктуры в России. Он, видимо, чувствует, либо знает, что в РФ возможны перемены – и хочет поучаствовать в будущих битвах за власть. Но и его смертельные враги не будут пассивно наблюдать за этой ситуации. Противостояние между Шойгу и его противниками не завершено и может возобновиться в новых формах", – прогнозирует Владимир Фесенко.

По его мнению, риски для Пригожина и ЧВК "Вагнер" возрастают и в Африке.

"Переворот в Нигере вновь обострил риски, связанные с активностью вагнеровцев в этом регионе. С высокой вероятностью, против ЧВК "Вагнер" будут вводить жесткие санкции. Возможно, эта структура будет объявлена террористической. Спецслужбы разных западных стран могут начать спецоперации против вагнеровцев. Так что мы еще услышим про ЧВК "Вагнер" в разных скандальных и конфликтных ситуациях, но влияние этой организации постепенно будет уменьшаться", – считает эксперт.

Кремль от услуг вагнеровцев не отказался, но пытается ограничить деятельность этой группы внутри РФ

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

Направленных как против стран НАТО, так и на продолжения деятельности в Африке, где вагнеровцы зацепились-укрепились уже давненько. И выдергивать их оттуда РФ нет смысла, ему ведь ей важно усиливать там свои позиции. Пусть даже руками наемников. На фоне накаляющейся обстановки в Западной Африке (переворот в том же Нигере ), Кремль не хочет терять такую силу как наемники группы "Вагнер", которые реально натворили в Африке проблем для тех же стран Западного мира. Появилась даже информация, что в Великобритании подготовили отряд спецназа, чтобы решить вопрос с вагнеровцами на Африканском континенте. Думаю, вскоре станет ясно, насколько это соответствует действительности". "Раз эту группу зарегистрировали в Беларуси, значит, Лукашенко не был против. Как, похоже, он не против их провокативных заявлений в адрес Польши и Литвы. Не исключаю даже попыток проникновения диверсионных групп вагнеровцев в эти страны. И, похоже, пока эти наемники нужны Москве и Минску – для выполнения каких-то заданий

Пока же, считает эксперт, можно констатировать, что Кремль от услуг вагнеровцев не отказался. Но пытается ограничить деятельность этой группы внутри РФ, т.к. Пригожин своим июньским "маршем справедливости" фактически дискредитировал Генштаб и руководство Минобороны. И то, что Пригожин в последнее время не комментирует российско-украинскую войну, возможно, считает Виталий Бала, было одним из условий Кремля, когда с ним заключали новую сделку.

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