В России пояснили, что поправки в Конституцию сделают невозможным возвращение Крыма в Украину

Депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что внесение поправок в Конституцию РФ защитит целостность России и в будущем снимет риск внесения законопроектов на уровне государства о возвращении полуострова Крым обратно в Украину. Об этом политик рассказал в интервью агентству "РБК".

Также Клишас добавил, что мнение оппозиционных сил о том, что поправка о суверенитете дает разрешение "ловить блоггеров, которые пишут, что Крым надо вернуть", является в корне ошибочным.

"Цель поправки в другом, а именно - сделать неконституционными любые законопроекты о возвращении Крыма под руководство Киева. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине". По словам сенатора, эта поправка нужна "не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь "А давайте отдадим Крым", - указал российский политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил дату всероссийского референдума, где граждане заявят свое отношение к внесению поправок в Конституцию, главный нормативный акт страны, основной функцией которых является сохранение на неопределенный срок президентских полномочий за гарантом, который правит Россией уже 20 лет.

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