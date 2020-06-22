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Главная Новости Мир Россия В России пояснили, что поправки в Конституцию сделают невозможным возвращение Крыма в Украину
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В России пояснили, что поправки в Конституцию сделают невозможным возвращение Крыма в Украину

Депутат Госдумы РФ Андрей Клишас обозначил, что поправки в Конституцию навсегда защитят целостность России, включая аннексированный Крым

сегодня, 15:52
Автор:

Екатерина Белоброва
В России пояснили, что поправки в Конституцию сделают невозможным возвращение Крыма в Украину

Депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что внесение поправок в Конституцию РФ защитит целостность России и в будущем снимет риск внесения законопроектов на уровне государства о возвращении полуострова Крым обратно в Украину. Об этом политик рассказал в интервью агентству "РБК".

Также Клишас добавил, что мнение оппозиционных сил о том, что поправка о суверенитете дает разрешение "ловить блоггеров, которые пишут, что Крым надо вернуть", является в корне ошибочным.

"Цель поправки в другом, а именно - сделать неконституционными любые законопроекты о возвращении Крыма под руководство Киева. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине". По словам сенатора, эта поправка нужна "не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь "А давайте отдадим Крым", - указал российский политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил дату всероссийского референдума, где граждане заявят свое отношение к внесению поправок в Конституцию, главный нормативный акт страны, основной функцией которых является сохранение на неопределенный срок президентских полномочий за гарантом, который правит Россией уже 20 лет.  


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Источник: https://www.rbc.ru/interview/politics/22/06/2020/5eeb87f59a794754b917b24f?from=center
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