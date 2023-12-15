Какие сигналы поступают из США: когда может решиться вопрос по помощи Украине

Сенат США отложил начало рождественских каникул, чтобы успеть проголосовать за законопроект, предусматривающий, в том числе, поддержку Украины. Однако Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) уже отправилась на отдых. А без ее одобрения окончательное решение невозможно. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби надеется, что те республиканцы Палаты представителей, которые продолжают блокировать критически важную помощь Украине (трампистское крыло), обратят внимание на заявления, сделанные российским диктатором Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции 14 декабря. А именно – что его агрессия против Украины будет продолжаться, пока РФ не достигнет мифических целей своей "спецоперации". О чем говорит создавшаяся ситуация? Каковые перспективы принятия Конгрессом законопроекта о поддержке Украины и других партнеров США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

США важно не потерять лицо

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отмечает, что, согласно социологии и данным букмекеров, Трамп лидирует в президентской гонке. И это, поясняет эксперт, оказывает влияние и на республиканцев, и в целом на американское общество. Отсюда и такие проблемы с принятием важного для нас законопроекта о поддержке.

"За время рождественско-новогодних каникул вряд ли что-то может произойти с точки зрения принятия соответствующих решений", – считает Виктор Савинов.

Но, подчеркивает он, американское общество выступает за то, чтоб продолжать поддержку Украины. А споры идут разве что касательно объемов и эффективности помощи.

"Думаю, как только сенаторы и конгрессмены выйдут из праздничного отпуска, они вернуться к этому вопросу. На данный момент сложно сказать, какой в итоге объем помощи будет выделен. Как и то – когда именно мы сможем эту поддержку получить. При этом следует понимать, что США важно не потерять лицо, – подчеркивает эксперт. – И прекратить программу поддержки Украины, которую они запустили с начала широкомасштабной российской агрессии, там не смогут. Однако Республиканская партия ставит определенные условия (укрепление границы с Мексикой, ужесточение миграционного законодательства) для принятия расширенного пакета помощи Украине".

Вопрос в том, на какие компромиссы готова пойти Демократическая партия

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поделился таким комментарием:

"В этом году законопроект вряд ли будет принят. Нижняя палата Конгресса (Палата представителей, где большинство у республиканцев и где больше трампистов) уходит на каникулы, а законопроект должен быть принят в обеих палатах. Но в том, что Сенат решил продлить свою работу, есть определенные позитивные сигналы. Тем более, что там у демократов хоть и небольшое, но большинство. Что увеличивает шансы принятия законопроекта верхней палатой в этом году".

Вопрос в том, продолжает политолог, на какие компромиссы готова пойти Демократическая партия касательно миграционного законодательства. Удовлетворит ли это республиканцев, которые, почувствовав слабину, постараются выжать из оппонентов максимум.

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