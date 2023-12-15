Какие сигналы поступают из США: когда может решиться вопрос по помощи Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сенат США отложил начало рождественских каникул, чтобы успеть проголосовать за законопроект, предусматривающий, в том числе, поддержку Украины. Однако Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) уже отправилась на отдых. А без ее одобрения окончательное решение невозможно. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби надеется, что те республиканцы Палаты представителей, которые продолжают блокировать критически важную помощь Украине (трампистское крыло), обратят внимание на заявления, сделанные российским диктатором Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции 14 декабря. А именно – что его агрессия против Украины будет продолжаться, пока РФ не достигнет мифических целей своей "спецоперации". О чем говорит создавшаяся ситуация? Каковые перспективы принятия Конгрессом законопроекта о поддержке Украины и других партнеров США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отмечает, что, согласно социологии и данным букмекеров, Трамп лидирует в президентской гонке. И это, поясняет эксперт, оказывает влияние и на республиканцев, и в целом на американское общество. Отсюда и такие проблемы с принятием важного для нас законопроекта о поддержке.
Но, подчеркивает он, американское общество выступает за то, чтоб продолжать поддержку Украины. А споры идут разве что касательно объемов и эффективности помощи.
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поделился таким комментарием:
Вопрос в том, продолжает политолог, на какие компромиссы готова пойти Демократическая партия касательно миграционного законодательства. Удовлетворит ли это республиканцев, которые, почувствовав слабину, постараются выжать из оппонентов максимум.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ISW рассказали, что ждет США, если РФ победит в войне.
Обсуждения
Новости