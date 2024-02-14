В чем опасность заявлений Трампа: может ли он решиться на выход США из НАТО

Бывший президент США и вероятный кандидат на этот же пост от Республиканской партии на выборах-2024 Дональд Трамп продолжает сыпать угрозами в адрес НАТО. По его словам, Штаты вкладывают в общую безопасность (тут упомянул даже Украину) куда больше, чем блок в целом. Действующий глава Белого дома Джо Байден жестко критикует Трампа, заявившего, что будет поощрять Россию вторгаться в страны НАТО, недостаточно, по его мнению, вкладывающиеся в безопасность. О чем говорят заявления Трампа – и к чему могут привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Провокационные заявления Трампа дезорганизуют такую структуру как НАТО

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко поясняет:

"Резонансные заявления Трампа касательно НАТО являются продолжением его линии на подогревание предвыборной кампании. Он "цепляет" ряд избирателей своей эксцентричностью, неординарностью, в определенной мере политической провокативностью. Это, к сожалению, нравится многим американцам. В лице Трампа они видят человека, способного сложные вопросы решать простыми действиями. На самом деле это вовсе не так".

При этом, продолжает эксперт, провокационные заявления Трампа дезорганизуют такую структуру как НАТО. Есть опасения, что если он придет к власти, то попытается воплотить свои угрозы в жизнь. Это опасно.

И на это, конечно, не мог не отреагировать президент Байден. Он, как говорится, не оставил камня на камне от трамповских угроз", – подчеркивает Владимир Огрызко. "Именно поэтому была такая быстрая и достаточно жесткая реакция на такие выпады со стороны представителей Альянса. Они осудили подобные заявления, назвав их неадекватными, вредящими собственно НАТО

По его мнению, пока президентом остается Байден, никаких негативных тенденций для НАТО точно не будет. Он делает всё, чтоб Альянс усиливал свою роль.

"Так что в краткосрочной перспективе заявления Трампа мало что значат. Но они демонстрируют, что этот политик – популист №1, что несет угрозу мировой безопасности", – констатирует экс-глава МИД.

Трамп давно угрожал выходом США из НАТО

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает следующим образом:

Ранее такой норматив выполняли лишь 11 стран-членов Альянса. Причем та же Греция вкладывались больше не в усиление армии, а в модернизацию штабов". "Пока всё выглядит больше как "бей своих, чтоб чужие боялись". Силой, палкой, Трамп надеется заставить членов Альянса выполнять финансовые обязательства по вкладыванию денег в свою безопасность. В модернизацию армий, ВПК, общее усиление военного ресурса. И судя по тому, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО намерены выполнить цель блока по расходам на оборону (2% ВВП), угрозы Трампа возымели действие

Трамп давно угрожал выходом США из НАТО, если остальные представители блока не будут отчислять больше средств на вопросы безопасности. Так что ничего нового в его нынешних заявлениях нет, считает эксперт.

Так что тут мы видим скорее игру на публику, предвыборную риторику, традиционную для эксцентричного Трампа", – отмечает Иван Ступак. "В то же время, я не думаю, что он реально пойдет на такой шаг, если вновь станет президентом. Это не решается личным решением главы государства. К тому же, в США уже подстраховались по этому поводу

При этом, акцентирует он, никто не может предсказать, что будет, если Трамп вернется в Белый дом. Он ведь очень непредсказуем.

"В то же время, не следует забывать, что именно при его прошлом президентстве Украина получила первые Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс). И не было особых эскалаций. Тогда как при президентах-демократах РФ в 2014-м и Крым у нас "отжала", и на Донбассе гибридную войну устроила, а в 2022-м начала полномасштабное вторжение. Куда важнее дела, нежели слова", – резюмирует эксперт.

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