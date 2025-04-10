Трамп заявил, что не боится войны: «У нас есть такое оружие, о котором никто не знает»

"Си – умный парень, и мы в конечном итоге заключим очень хорошее соглашение", – сказал президент США Дональд Трамп, похваляя китайского лидера как "одного из самых умных людей в мире" во время выступления в Белом доме в среду. Это была удивительно теплая поддержка в разгар холодной торговой войны, отмечают в The Economic Times.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на рост напряженности из-за решения Трампа ввести 125% таможенную пошлину на весь китайский импорт, президент США оптимистично смотрел на предстоящие переговоры.

"Я считаю, что инвестиции в Соединенные Штаты Америки будут крупнейшими инвестициями", — сказал он, добавив, что телефонный звонок Си Цзиньпина может возобновить переговоры, и, как только это произойдет, "начнутся гонки". Он также оставил открытым возможность прямых переговоров. "Это переговоры", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. "Вы должны иметь гибкость".

Однако эта гибкость проходит серьезные испытания. Эскалация тарифов Белым домом отметила резкий скачок с начальных 10%, заявленных еще в январе. В ответ Пекин наложил пошлины на импорт США в размере 84%, вызвав тревогу на мировых рынках и разжигая опасения более широких экономических последствий.

Пекин назвал шаг США "тарифным устрашением", а государственные СМИ отстаивают "сильную устойчивость" Китая и его способность выдерживать давление благодаря годам экономической борьбы и прошлому опыту торговых конфликтов. Настаивая на том, что дверь для диалога остается открытой, китайское правительство настроено на борьбу.

"Когда нам бросят вызов, мы никогда не отступимся", — сказал представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь. "Китай будет бороться до конца, если американская сторона настроена пойти по неправильному пути".

Трампа, со своей стороны, эта реакция не смутила. Во время своего выступления в Овальном кабинете он заявил: "У нас есть оружие, о котором никто даже не знает" — прежде чем вернуться, чтобы похвалить Си.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Центральный банк Китая попросил государственных кредиторов сократить покупку долларов.