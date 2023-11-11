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Ожидания Украины от смены правительства Польши: как решить ряд разногласий

Поддержка Украины со стороны Польши очень важна, ведь против нас в рядах ЕС играет уже не только Венгрия

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Польше три оппозиционные силы (блоки "Гражданская платформа" и "Третий путь", а также партия "Левица"), которые на октябрьских выборах вместе набрали более половины голосовподписали коалиционное соглашение, которое позволяет им сформировать коалиционное правительствоКакие тут ожидания у Украины? Как решить проблемы, которые создают нам поляки по части экспорта агропродукции и перевозок в целомПортал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ожидания Украины от смены правительства Польши: как решить ряд разногласий

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Есть шанс, что новое польское правительство не станет действовать вразрез с позицией Евросоюза

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поделилась таким мнением:


"То, что коалиция создается вокруг блока "Гражданская платформа" экс-премьера, бывшего председатель Европейского совета Дональда Туска – это очень позитивно и для Украины, и для ЕС. И Туск, и его политсила занимают не евроскептическую, а евроцентристскую позицию. Он является противником ряда внутренних преобразований (включая судебную реформу), которые проводила правящая восемь лет партия "Право и Справедливость" (PIS). И есть шанс, что новое польское правительство, когда оно будет сформировано, не станет действовать вразрез с консолидированной позицией Евросоюза, Европейской Комиссии. В том числе в вопросах, связанных с поддержкой Украины".

Есть надежда, отмечает эксперт, что разрешаться проблемы, возникающие ранее у нас с Польшей в вопросе экспорта украинского зернавозникшие сейчас – в ракурсе перевозок.

"Плюс – это важно с точки зрения неприятной тенденции, когда против Украины в рядах ЕС играет уже не только Венгрияно и Словакия, где к власти пришла партии SMER, лидер которой Роберт Фицо тут же прекратил военную помощь Украине. И хоть намерения венгерского премьера Орбана наложить вето на пакет помощи Украине от ЕС в 50 млрд евро могут быть нивелированы запасным планом стран-членовсам факт наличия таких настроений в Евросоюзе – тревожит. Но радует, что подобная антиукраинская (что = пророссийская) "коалиция" в рядах ЕС состоит лишь из двух правительств. И что Польша точно не станет ее частью", – подчеркивает Олеся Яхно.

При этом, продолжает она, затягивание войны уже привело к явной усталости от нее ряда наших партнеров. Это видно и по выборам, и по ряду заявлений. Учитывая это, коалиция вокруг политсилы Туска, подчеркиваю, точно нам на руку, уверена аналитик.

"Тот накал страстей и заявлений (не всегда приятных для Украины), которые мы наблюдали в процессе выборов в Польше, после них, как и предполагалось, практически сошел на "нет". Будем надеяться, рассосутся и проблемы с экспортом нашей агропродукции, с блокированием границы польскими перевозчиками", – заключает Олеся Яхно.

Складывается ситуация, когда действующие члены ЕС препятствуют будущим членам ЕС

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук отмечает, что блокада со стороны польских перевозчиков на границе с Украиной приводит к простоям грузовиков с украинским зерном и дополнительным потерям для товаропроизводителей.

"Когда начались запреты на импорт со стороны европейских стран, аграрии уже тогда потеряли десятки миллионов долларов. Украинские товаропроизводители нашли альтернативные рынки сбыта, в том же ЕС. Начинают туда поставлять зерно, не продавая на территории Польши. Теперь польские перевозчики придумали другую блокаду в виде запрета на движение грузовых автомобилей, перевозящих зерновую группу, продукты с добавленной стоимостью. Такие задержки на границе будут отрицательно сказываться на платежеспособности товаропроизводителей", – поясняет Денис Марчук.

Он акцентирует, что в то время, как Украина двигается в Европускладывается ситуация, когда действующие члены ЕС препятствуют будущим членам ЕС.

"Блокада, которую устроили польские перевозчики, наносит вред и другим европейским партнерам, которые ждут украинской продукции, потому что заинтересованы в таких поставках. Требуется урегулирование конфликта на уровне ЕС, – считает эксперт. – Как вариант мы могли бы вернуться к вопросу европейских интервенций. Когда на средства ЕС у украинских товаропроизводителей были бы закуплены зерновые. Мы тогда могли бы их хранить на своих складах. Иначе Украина погрузится в очередной логистический кризис. В ситуации, когда у нас не работает полноценно Черное море, сухопутные направления и речные порты оставались ключевыми направлениями для украинского экспорта".

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