Миротворчество по-китайски: что за ним стоит – на что может надеяться Украина

Китайские дипломатические маневры активизировались в последнее время на фоне российско-украинской войны. В феврале Китайская Народная Республика (КНР) представила свой вариант мирного плана, который вызвал неоднозначные оценки. В марте лидер КНР Си Цзиньпин летал в гости к Путину, в апреле – принимал в Пекине представителей Евросоюза, включая президента Франции Эмманюэля Макрона. Резко реагировал на то, что Россия продолжает бряцать ядерным оружием. Вынуждал разных лидеров, включая президента Бразилии, ретранслировать те или иные "миротворческие" меседжи. И, наконец, сам на этой неделе поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят последние действия КНР и тех, кого Пекин привлекает к своему "миротворчеству".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай формирует блок, с помощью которого надеется претендовать на статус сверхдержавы

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

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Это – показатель того, как Китай, в принципе, относится к другим странам. С пренебрежением. Не особо воспринимая, в том числе, те государства, которые появились на месте бывшего СССР. Неуважительное уважение к другим – общий тренд китайской внешней политики, которая прикрывается фиговыми листочками политических заявлений о необходимости уважать международное право, территориальную целостность и так далее". "Если вспомнить недавнее резонансное высказывание главы китайской дипмиссии во Франции, то он высказал довольно распространенную в КНР мысль. А именно, что суверенность и независимость государств, бывших ранее республиками СССР, сомнительна

Все другие страны КНР рассматривает исключительно через призму собственных экономических и геополитических интересов, уверяет эксперт. В последнее время всё это происходит еще и через призму сотрудничества с США.

Потому вынуждены были как-то сглаживать углы. Допускаю, что это подтолкнуло Си Цзиньпина к разговору с Зеленским В процессе беседы также подняли тему назначения нового украинского посла в Китай, что, безусловно, является необходимым шагом со стороны Украины, пытающейся нормализовать отношения с Китаем. В том числе – чтобы донести до него свою позицию касательно войны и вариантов мира". "Если та или иная страна сотрудничает со Штатами (как Украина), Китай – так или иначе – будет по другую сторону баррикад. И такое сотрудничество с США всегда станет представлять, как некие империалистические интересы Штатов, – поясняет Игорь Семиволос. – При этом, в Пекине точно не ожидали такой резкой реакции на высказывание своего посла во Франции

Что касается резкого сближения Парижа и Пекина, тут, по мнению эксперта, всё лежит в плоскости попыток КНР оторвать Евросоюз и Францию как одну из его главных составляющих – от США.

"Стратегия Китая тут очевидна. И об этом прямо говорят даже европейские аналитики, – отмечает Игорь Семиволос. – Пекин предлагает Парижу экономические выгоды от сотрудничества с Китаем (а Франция нуждается в новых рынках, в новых рабочих местах, в экономическом росте), но в ответ хочет, чтобы Франция занимала "отдельную позицию" в ЕС, была таким себе оппортунистом типа Венгрии. Подобную стратегию КНР исповедует и в сотрудничестве с другими странами ЕС".

В рамках же БРИКС (межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики) Пекин формирует альтернативный альянс если не НАТО, то хотя бы Большой семерки, поясняет эксперт. Причем в БРИКС, заявленном как экономический альянс, становится всё больше политических элементов.

"Фактически, Китай формирует блок, с помощью которого надеется претендовать на статус сверхдержавы. Это такая себе большая китайская мечта, при том что, КНР явно не тянет на сверхдержаву. Да, экономически это одна из мощнейших стран. Но Китаю нечего предложить миру в виде реальной soft power (мягкая сила — форма политической власти, предполагающая способность кого-либо добиваться от кого-либо желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от "жёсткой силы", которая подразумевает принуждение). И все китайские усилия сосредоточены именно на том, чтобы отыскать ту самую soft power, говорить на понятном для другого мира языке (при этом активно встраивая везде и всюду антиамериканизм)", – констатирует Игорь Семиволос.

В мирный план для Украины Пекин "вшил" принципы, на которых, по его мнению, должен строиться новый мир

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко уверен, что Китай борется за лидерское место в новой геополитической конструкции. При этом показывая себя как альтернативу коллективному Западу. Поэтому, поясняет он, сделаны соответствующие заявления и шаги.

который выглядит скорее, как "за всё хорошее, против всего плохого". Но именно туда Пекин "вшил" принципы, на которых, по его мнению, должен строиться новый мир. Прописанное в этой инициативе уважение к территориальной целостности и суверенитету это, конечно, хорошо. Плохо, что КНР не называет агрессора – агрессором, не предлагает реальных шагов по деоккупации украинских территорий, – отмечает эксперт. – Затем, как мы помним, Китай провел переговоры с Россией И, после месячной паузы, с Украиной. После чего стало известно, что КНР назначает спецпредставителя который будет заниматься украино-российской проблематикой". "Об этом – так называемый китайский мирный план

По мнению Игоря Петренко, таким образом Пекин показывает, что, в отличие от того же Вашингтона, общается со всеми участниками "конфликта в Украине" (как в КНР называют войну). И что является определенной альтернативой коллективному Западу.

"Параллельно КНР пытается собрать пул стран не западного толка, которые, в нужной ему тональности, будут высказывать свою озабоченность ситуацией – и периодически выходить со своими "мирными инициативами" (вероятно, согласованными с Пекином). Хорошо это или плохо – время покажет. Но следует помнить, что у Украины есть стратегическое партнерство с Китаем, заинтересованность в торгово-экономическом сотрудничестве. Как и то, что КНР всё ближе к РФ", – отмечает эксперт.

Соответственно, подчеркивает он, нам следует решить две важные задачи. Задача минимум – чтобы Китай сохранял нейтралитет, задача максимум – склонить его на свою сторону.

"Безусловно, заявления тех стран, которые Китай, так или иначе, использует в свой игре, звучат для нас неприятно, а где-то и неприемлемо. Но основным игроком остается именно Китай. Его позиция. А он спешить не станет. Будет смотреть на военную ситуацию, на общемировую. И в зависимости от этого – корректировать свое поведение", – прогнозирует Игорь Петренко.

Он уверен, что Китаю было бы приятно, пригласи его Европа или США, в той или иной форме (не обязательно официально), стать одним из тех, кто приложит усилия для прекращения российско-украинской войны. Тогда КНР стала бы более активной.

Это возвращение всех наших территорий, наказание военных преступников, гарантии безопасности и так далее. А потом уже – какие-либо переговоры с РФ. Сомневаюсь, что Китай может как-то повлиять на смену этой позиции, массово поддерживаемой украинцами". "Плюс еще и в том, что Китаю проще давить на РФ, серьезно зависящей сейчас от него экономически, чем на Украину, которая зависит сейчас от помощи Запада. При этом, не в традициях КНР именно давить. Скорее – нащупывать некие общие моменты, привязывать к себе экономически, а потом аккуратно двигать в нужную Пекину сторону. С Украиной так точно не получится, – подчеркивает эксперт. – У нас есть четкая позиция касательно справедливого мира, озвученная президентом Зеленским

Игорь Петренко уверен – если КНР хочет получить реальную историю успеха с прекращением этой войны, давить следует именно на РФ.

"Визит Си в Москву четко показал, что он рассматривает Россию как младшего партнера (несмотря на дежурные заявления о всеобъемлющем партнерстве, дружбе навек и так далее). Так что дипломатическая активизация Китая на российско-украинском направлении должна более заставить волноваться именно Москву, а не Киев, – считает эксперт. – Тем более, что Китай заинтересован в скорейшем восстановлении нормальных логистических цепочек, углублении торговых отношений с ЕС. Что возможно лишь после завершения войны, причем точно не на условиях Кремля".

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