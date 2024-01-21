Как Киеву решить проблемы с Будапештом и Братиславой: какие цели преследуют Орбан и Фицо

Кроме Венгрии, с которой Украина имеет массу проблем, включая блокирование помощи для нас от ЕС, нашей европейской и евроатлантической интеграции, у нас появилась с недавнего времени еще одна проблема в виде Словакии. После прихода туда прошлой осенью к власти Роберта Фицо, военная поддержка Украины со стороны Словакии прекратилась. Аналогично действует и Венгрия. За эту позицию, кстати, Путин уже похвалил венгерское и словацкое руководство. Как и венгерский премьер Орбан, Фиццо выступает против вступления Украины в НАТО. А недавно стало известно, что Словакия возобновляет культурное сотрудничество с РФ. Известно, что представители украинского руководства намерены в ближайшее время встретиться с венгерскими и словацкими коллегами. Как Киеву решить проблемы с Будапештом и Братиславой? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

Нужно искать эффективные возможности для диалога

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает следующим образом:

"Тенденции, которые мы наблюдаем сейчас в некоторых странах Центральной Европы, говорят о том, что там достаточно гибкое реагирование на вызовы, связанные с Украиной. Это, прежде всего, следствие экономических резонов. Страны Центральной Европы заинтересованы в финансировании со стороны ЕС. Так что и позиция Орбана, и позиция Фицо будет меняться".

В то же время, продолжает эксперт, проблема Венгрии и Словакии в том, что их лидеры относятся к категории путинферштейнов (тех, кто призывает понять Путина). И они, акцентирует Евгений Магда, готовы искать разные пути для того, чтоб понравится Путину.

"Напомню, что и Венгрия, и Словакия до сих пор получает дешевые энергоресурсы из РФ. И это серьезный рычаг давления на них со стороны Кремля", – поясняет эксперт.

Учитывая вышесказанное, Украине не следует ожидать особого потепления отношения с Венгрией и Словакией. Нужно рассчитывать, прежде всего, на себя, уверен Евгений Магда. Проводить необходимые реформы, доказывая тем самым, что мы предпринимаем необходимые действия в рамках евроинтеграции.

И нужно искать эффективные возможности для диалога, чтоб двигаться дальше", – констатирует директор Института мировой политики. "Венгрия и Словакия уже в ЕС. И могут влиять на те или иные решения. Мы пока лишь на стадии переговоров

Украинская тематика используется Орбаном и Фицо для решения своих задач

По мнению доктора политических наук, эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Игоря Петренко, судя по действиям Венгрии и Словакии, они воспринимают Украину как инструмент для решения своих задач.

Во-первых, чтобы добиться от ЕС для себя определенных уступок. То ли выделения ранее замороженных (из-за попрания демократических норм) средств, то ли выделения большего количества субвенций, то ли протягивание некого решения, связанного с интересами Орбана и Фицо либо связанных с ними компаний, поясняет эксперт.

Во-вторых, ими движет надежда на правый поворот в Евросоюзе, в том числе после скорых выборов в Европарламент. И тот же Орбан может лелеять надежду возглавить данное движение, фактически получив массу рычагов влияния, отмечает Игорь Петренко.

для решения данных задач. Плюс – венгерское и новое словацкое руководство в определенной степени зависят от РФ. Как минимум – экономически", – констатирует эксперт. "И украинская тематика, так или иначе, используется Орбаном (а теперь и Фицо

Задача Украины, поясняет он, показать всему миру, что мы готовы к переговорам. В том числе с такими сложными политиками как Орбан и Фицо. Что мы настроены на конструктивный диалог, искать компромисс.

"Именно этим сейчас активно занимается Офис президента, наш МИД, готовя почву для соответствующих встреч, – акцентирует Игорь Петренко. – Можно предлагать некие совместные проекты, идти на какие-то новые уступки. Но тут важно понимать, что и Венгрия, и Словакия не столько заинтересованы в каких-то шагах от Украины, сколько – в преференциях от ЕС. Так что особых подвижек от встреч украинского руководства с Орбаном или Фицо ожидать не стоит".

При этом, продолжает эксперт, если руководство ЕС решится всё же применить против Венгрии процедуру лишения голоса (предусмотрена во 2 статье 7 Договора о Европейском Союзе), это может серьезно повлиять на позицию официальных Будапешта и Братиславы. И даже сам факт угрозы применения такой процедуры способен сыграть позитивную для нас роль в ракурсе изменения позиции венгерских и словацких властей, предполагает Игорь Петренко.

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