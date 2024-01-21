Как Киеву решить проблемы с Будапештом и Братиславой: какие цели преследуют Орбан и Фицо

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Кравцев Сергей
Кроме Венгрии, с которой Украина имеет массу проблем, включая блокирование помощи для нас от ЕС, нашей европейской и евроатлантической интеграции, у нас появилась с недавнего времени еще одна проблема в виде Словакии. После прихода туда прошлой осенью к власти Роберта Фицо, военная поддержка Украины со стороны Словакии прекратилась. Аналогично действует и Венгрия. За эту позицию, кстати, Путин уже похвалил венгерское и словацкое руководство. Как и венгерский премьер Орбан, Фиццо выступает против вступления Украины в НАТО. А недавно стало известно, что Словакия возобновляет культурное сотрудничество с РФ. Известно, что представители украинского руководства намерены в ближайшее время встретиться с венгерскими и словацкими коллегами. Как Киеву решить проблемы с Будапештом и Братиславой? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает следующим образом:
В то же время, продолжает эксперт, проблема Венгрии и Словакии в том, что их лидеры относятся к категории путинферштейнов (тех, кто призывает понять Путина). И они, акцентирует Евгений Магда, готовы искать разные пути для того, чтоб понравится Путину.
Учитывая вышесказанное, Украине не следует ожидать особого потепления отношения с Венгрией и Словакией. Нужно рассчитывать, прежде всего, на себя, уверен Евгений Магда. Проводить необходимые реформы, доказывая тем самым, что мы предпринимаем необходимые действия в рамках евроинтеграции.
По мнению доктора политических наук, эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Игоря Петренко, судя по действиям Венгрии и Словакии, они воспринимают Украину как инструмент для решения своих задач.
Во-первых, чтобы добиться от ЕС для себя определенных уступок. То ли выделения ранее замороженных (из-за попрания демократических норм) средств, то ли выделения большего количества субвенций, то ли протягивание некого решения, связанного с интересами Орбана и Фицо либо связанных с ними компаний, поясняет эксперт.
Во-вторых, ими движет надежда на правый поворот в Евросоюзе, в том числе после скорых выборов в Европарламент. И тот же Орбан может лелеять надежду возглавить данное движение, фактически получив массу рычагов влияния, отмечает Игорь Петренко.
Задача Украины, поясняет он, показать всему миру, что мы готовы к переговорам. В том числе с такими сложными политиками как Орбан и Фицо. Что мы настроены на конструктивный диалог, искать компромисс.
При этом, продолжает эксперт, если руководство ЕС решится всё же применить против Венгрии процедуру лишения голоса (предусмотрена во 2 статье 7 Договора о Европейском Союзе), это может серьезно повлиять на позицию официальных Будапешта и Братиславы. И даже сам факт угрозы применения такой процедуры способен сыграть позитивную для нас роль в ракурсе изменения позиции венгерских и словацких властей, предполагает Игорь Петренко.
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