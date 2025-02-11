Европа готовится к захвату танкеров "теневого флота" Путина: что уже происходит

Страна Европы ведут кулуарные переговоры о масштабном захвате российских танкеров для экспорта нефти в Балтийском море. Это происходит после захвата финскими властями корабля Eagle S, который подозревают в нанесении ущерба подводной линии электроснабжения, соединяющую Эстонию и Финляндию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Теневой флот России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что задержание судна, перевозившего 100 тысяч баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало стимулирующим моментом.

"И, кажется, стало новым фронтом в тайной войне между Россией и Западом", — подчеркивает СМИ, со слов двух дипломатов и чиновников Европейского Союза.

В материале акцентируется, что сейчас разрабатывается новое законодательство, чтобы придать юридический вес этим усилиям, в частности, использованию международного права для захвата судов по экологическим или пиратским мотивам. Если это удастся, тогда страны смогут самостоятельно конфисковать еще больше "теневых" кораблей.

"Около 50 процентов санкционной торговли [российской морской нефтью] проходит через Финский залив", — отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В материале говорится, что эти действия иллюстрируют растущее разочарование европейских стран из-за того, что Россия "прямо у них под носом" уклоняется от западных санкций и продолжает транспортировать свою нефть.

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