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Главная Новости Мир Европа В Швейцарии однополым парам разрешили заключать браки и рожать детей
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В Швейцарии однополым парам разрешили заключать браки и рожать детей

Правительство Швейцарии узаконило браки геев и позволило лесбиянкам беременеть через сперму доноров

сегодня, 16:07
Автор:

Екатерина Белоброва
В Швейцарии однополым парам разрешили заключать браки и рожать детей

В Швейцарии, одной из последних стран  в Западной Европе, где однополые браки были вне закона, сняли ограничения для ЛГБТ-союзов и позволили официально создавать семьи. Об этом передает издание Deutche Welle.

Так, по информации из западной прессы, теперь пары, состоящие из лесбиянок могут зачинать детей, используя сперму доноров, а в союзе, где фигурируют только мужчины-геи, разрешены услуги суррогатного материнства и усыновления.

Отмечается, что обе инициативы были одобрены 132 голосами депутатов парламента Швейцарии, 53 депутата были против и еще 13 - воздержались. Инициатива о легализации однополых браков в Швейцарии была выдвинута Партией "зеленых" либералов семь лет тому назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе Украину призвали защищать права людей, независимо от их вероисповедания, сексуальной ориентации или национальности.

С таким обращением в адрес украинского правозащитного сообщества выступили Австралия, Канада, Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Израиль, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Германия.

Эти страны считают, что Украина в последние годы осуществила ряд реформ, "чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институты для защиты основных прав человека". Также страны Запада соглашаются, что украинские правоохранительные органы значительно улучшили свою способность защищать права украинских ЛГБТ-граждан (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-квир).


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85
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