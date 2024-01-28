Сумеют ли парламентарии США договориться о новой помощи Украине: что важно для американцев

Белый дом отреагировал на заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона о том, что сделка для помощи Украине (подвязанная под миграционные ужесточения) якобы "мертва". Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер акцентирует, что республиканцы в Палате представителей стоят перед выбором – хотят ли они реально решить проблему с границей и помощью Украине, либо намерены просто набрать политические очки. А президент Джо Байден отметил, что готов закрыть американо-мексиканскую границу в случае кризиса, но нужен соответствующий законопроект. И в Сенате его, похоже, принять готовы (есть двухпартийная поддержка), в отличие от Палаты представителей. О чем говорит происходящее, как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Республиканская партия всегда была наиболее жесткой к любым агрессиям

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко акцентирует:

каждый использует резонансные вопросы для работы со своим электоратом. К сожалению для нас, отмечает эксперт, трампистское крыло республиканцев, понимая, как велики шансы Трампа прийти к выборам, хочет прийти к сделке – голосование за поддержку Украины, Тайваня и Израиля в обмен на значительное ужесточение миграционного законодательства Но это далеко не значит, что даже это крыло республиканцев имеет что-то против Украины и поддерживает Путина", — подчеркивает Екатерина Одарченко. "Далеко не все республиканцы выступают против поддержки Украины. Просто следует понимать, что в рамках разворачивания избирательной кампании

По ее словам, вся история США демонстрирует, что именно Республиканская партия всегда была наиболее жесткой к любым агрессиям, наиболее мощно поддерживала тех, кто им подвергается.

"Уверена, что американские парламентарии сумеют договориться – и мы получим многомиллиардный пакет поддержки. Просто сейчас продолжаются торги, – поясняет политтехнолог. – Украина точно имеет двухпартийную поддержку в американском Конгрессе. Но, с моей точки зрения, мы предпринимаем недостаточно усилий по работе с республиканцами".

Укрепление американо-мексиканской границы – важный вопрос для американцев

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко признался: когда прошлой осенью вопрос помощи Украине (а также Израилю и Тайваню) республиканцы начали увязывать с укреплением границы с Мексикой, он даже не думал, что миграционные проблемы стоят в США столь серьезно.

"Позже, общаясь с проживающим долгие годы в Штатах адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрием Ванетиком, я пытался разобраться в сути. Неужели российско-украинская война, грозящая выплеснуться на страны НАТО, менее важна, чем укрепление американо-мексиканской границы? Как выяснилось, для немалой части граждан США – да, – отметил эксперт. – И это, кстати, демонстрируют многие опросы ".

По словам Сергея Дойко, каждый год эту границу пересекает 50 млн человек. Но 2023-й побил рекорды. Потому что только на декабрь было уже около 300 тысяч нелегалов, причем только через границу с Мексикой.

"С Мексикой граничит четыре штата – Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Техас. И они наиболее страдают от наплыва нелегалов с той стороны. А таковых, по некоторым данным, в Штатах уже около 11 миллионов. Кто-то пытается устроиться на работу, вести порядочный образ жизни. Но многие – это криминалитет. И с точки зрения среднестатистического американца – это огромная проблема", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, следует понимать, что принятие любых важных законопроектов американским парламентом в этом году следует увязывать с темой выборов. И получить бонусы на теме укрепления границы хотят уже не только республиканцы, но и демократы.

Так что компромисс точно будет решен. Другое дело – когда именно, а также – о какой сумме для Украины в итоге пойдет речь", – резюмирует Сергей Дойко. "В принципе, даже неплохо, что внешняя помощь от США сейчас увязывается с важнейшим для их нацбезопасности вопросом ужесточения миграционного законодательства. А наша война – это тоже о нацбезопасности США

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