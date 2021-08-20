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Главная Новости Мир США В штате Вашингтон обнаружили шершней-убийц: как борются с насекомыми
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В штате Вашингтон обнаружили шершней-убийц: как борются с насекомыми

В США нашествие шершней-убийц, грозит не только пчелам, но и людям

сегодня, 10:40
Автор:

Козлова Альбіна

В штате Вашингтон обнаружили шершней-убийц: как борются с насекомыми

Шершень-убийца по сравнению с другим видом, фото из открытых источников

Шершней-убийц опять обнаружено в штате Вашингтон, в сельском городке к востоку от Блейна. Шершни были впервые обнаружены в штате в 2019 году. Об этом сообщает издание Reuters.

Шершни-убийцы — это просторечное название вида насекомых под названием гигантский азиатский шершень, который является наибольшим среди всех видов шершней в мире. Длина насекомого достигает 5 сантиметров. В Корее вид называют "командирская оса", в Тайване — "тигроголова пчела", в Японии — "гигантская пчела-воробей".

Сейчас в Министерстве сельского хозяйства штата Вашингтон решают как отловить шершней и разрушить их гнезда. Ведь шершни-убийцы охотятся на популяции домашних пчел, истребляя их, что влечет за собой убытки для фермеров и наносит вред сельскому хозяйству.

По словам главного энтомолога Свена Спичигера, последствия от такого соседства с шершнями могут быть непредсказуемыми. Отловом и уничтожением инвазивных видов насекомых занимается в штате Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон и Орегон. Для этой работы сшитые специальные костюмы, которые не могут прокусить насекомые. Такие защитные скафандры имеют прозрачный вырез для лица и в комплекте с сапогами и рукавицами надежно защищают работников от насекомых.


В штате Вашингтон обнаружили шершней-убийц: как борются с насекомыми - фото 2

В Департаменте используют телеметрические системы, чтобы выявлять шершней и следить за ними. Созданы тысячи ловушек с приманками в виде варенья и апельсинового сока для шершней. Ловушки разместили на деревьях вдоль вероятных траекторий полета шершней.

Когда шершень прилетает в ловушку, там его отлавливают и прикрепляют к нему радиопередатчик. С помощью такого оборудования можно отследить куда шершень полетит и выявить гнездо. Лучше всего, если удается уничтожить матку в гнезде шершней перед размножением.

Отследив полет шершня к дереву и обнаружив с помощью оснащения гнездо, все дерево обертывают полиэтиленовой пленкой, чтобы насекомые не сбежали оттуда. Затем по стволу постукивают и собирают насекомых с помощью специального так называемого пылесоса. После этого дерево заполняют углекислым газом. Ведь эти насекомые часто создают гнезда, что по размеру как баскетбольный мяч, в трухлявых стволах деревьев. Достать оттуда насекомых трудно, поэтому борьба с ними — это сложное дело.

Кроме того, яд насекомого достаточно силен, чтобы убить человека за один укус, а его жало может проколоть даже костюм пасечника.

По статистическим данным, шершни убивают до 50 человек в год в Японии. Однако насекомые жалят только тогда, когда чувствуют опасность, так что приближаться к ним не стоит.

В штате призывают граждан быть осторожными и сообщать об обнаружении шершней через электронную почту ведомства.

Как писал портал "Комментарии", ученые смогли вырастить мини-мозг с глазами, которые реагируют на свет.


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Источник: https://www.reuters.com/business/environment/crash-course-united-states-tracking-trapping-killing-murder-hornets-2021-08-19/?taid=611f30f6eb33530001738fed&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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