Путин с помощью Орбана лишает Украину военно-промышленного тыла: в чем угрозы

После выборов в Европарламент ультраправые депутаты-путинисты Восточной Европы бросились создать свою фракции.

Виктор Орбан

"Пока неопытные и молодые правые депутаты европейских стран наслаждаются победой, опытные "путинофилы" бросились доказывать Путину свою верность и готовность дестабилизировать Единую Европу. Среди правых промосковских депутатов сейчас начнет гонка, кто первым встретится с Путиным в Кремле, кто станет откровенным политическим лоббистом Путина в Европе, тот больше всего получит "пряников" от российского диктатора. Первым начали готовиться к встрече в Кремле опытные политики из Восточной Европы", — считает политолог Виктор Небоженко.

Так, например, говорит он, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш уже создали в Европарламенте ультраправую фракцию с циничным названием "Патриоты за Европу".

Таким образом, центром ультраправой Европы становится Вена, а не Париж Ле Пен.

"На наших глазах возникает реальный призрак Австро-Венгрии под эгидой путинской России. Кстати, когда-то эти страны – Австрия, Венгрия, Чехия вместе с "венгерской" Словакией и частью Югославии входили в могущественную Австро-венгерскую империю с столицей в Вене. И вот сейчас призрак Австро-Венгрии проходит свое вторичное окончательное использование. Но на это раз не в альянсе с Германией, а со своим бывшим противником в двух мировых войнах – Россией", — говорит Небоженко.

Но, подчеркивает он, в Европарламенте фракции Орбана придется сотрудничать и с правым французами и немцами.

При этом, как считает политолог, фракция Орбана очень удачно выбрали место своего местонахождения — Вену, бывшую столицу Австро-Венгерской империи. Вена, а не Париж может стать место противостояния либеральному Брюсселю. При этом, по информации западной прессы, Кремль превратил Вену в крупнейший в Европе плацдарм для российской разведки и центр информационной, идеологической войны против Европы. Из Вены ведутся многие антиамериканские и антиукраинские проекты.

Наконец, добавляет политолог, близость Вены к Москве создает для пропутинских крайне правых политиков Европы идеальные возможности для получения финансовой, идеологической и политической помощи Кремля.

"Но, почему Кремль начал срочно формировать кремлевский "санитарный кордон" с Украиной, не с Запада, а с Востока Европы? Для нас, альянс крайне правых политиков, создание пропутинской мифической и нелегальной квази Австро-Венгрии это опасный вызов для Украины. Дело в том, что страны Восточной Европы, на самом деле, является нашим военно-политическим и промышленным тылом, куда не долетают вражеские дроны и ракеты. И Путин хочет лишить Украину и Запад этого преимущества", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан создал в Европарламенте новый ультраправый блок.



