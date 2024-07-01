Путин с помощью Орбана лишает Украину военно-промышленного тыла: в чем угрозы

После выборов в
Европарламент ультраправые депутаты-путинисты Восточной Европы бросились
создать свою фракции.
Виктор Орбан
"Пока неопытные и
молодые правые депутаты европейских стран наслаждаются победой, опытные
"путинофилы" бросились доказывать Путину свою верность и готовность
дестабилизировать Единую Европу. Среди правых промосковских депутатов сейчас
начнет гонка, кто первым встретится с Путиным в Кремле, кто станет откровенным
политическим лоббистом Путина в Европе, тот больше всего получит "пряников" от
российского диктатора. Первым начали готовиться к встрече в Кремле опытные
политики из Восточной Европы", — считает политолог Виктор Небоженко.
Так, например, говорит
он, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава ультраправой Австрийской партии
свободы Герберт Кикль и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш уже создали в
Европарламенте ультраправую фракцию с циничным названием "Патриоты за Европу".
Таким образом,
центром ультраправой Европы становится Вена, а не Париж Ле Пен.
"На наших глазах
возникает реальный призрак Австро-Венгрии под эгидой путинской России. Кстати,
когда-то эти страны – Австрия, Венгрия, Чехия вместе с "венгерской" Словакией и
частью Югославии входили в могущественную Австро-венгерскую империю с столицей
в Вене. И вот сейчас призрак Австро-Венгрии проходит свое вторичное
окончательное использование. Но на это раз не в альянсе с Германией, а со своим
бывшим противником в двух мировых войнах – Россией", — говорит Небоженко.
Но, подчеркивает
он, в Европарламенте фракции Орбана придется сотрудничать и с правым французами
и немцами.
При этом, как
считает политолог, фракция Орбана очень удачно выбрали место своего
местонахождения — Вену, бывшую столицу Австро-Венгерской империи. Вена, а не
Париж может стать место противостояния либеральному Брюсселю. При этом, по
информации западной прессы, Кремль превратил Вену в крупнейший в Европе
плацдарм для российской разведки и центр информационной, идеологической войны
против Европы. Из Вены ведутся многие антиамериканские и антиукраинские
проекты.
Наконец, добавляет
политолог, близость Вены к Москве создает для пропутинских крайне правых
политиков Европы идеальные возможности для получения финансовой, идеологической
и политической помощи Кремля.
"Но, почему
Кремль начал срочно формировать кремлевский "санитарный кордон" с Украиной, не
с Запада, а с Востока Европы? Для нас, альянс крайне правых политиков, создание
пропутинской мифической и нелегальной квази Австро-Венгрии это опасный вызов
для Украины. Дело в том, что страны Восточной Европы, на самом деле, является
нашим военно-политическим и промышленным тылом, куда не долетают вражеские
дроны и ракеты. И Путин хочет лишить Украину и Запад этого преимущества", —
добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Орбан создал в Европарламенте новый ультраправый блок.
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