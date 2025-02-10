Макрон решил прервать молчание: от чего предостерег Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции. Он считает, что первой проблемой США является Китай. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Макрон сделал в интервью "CNN".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Макрон призвал Вашингтон вместо развязывания "торговой войны" с ЕС сфокусироваться на противостоянии Китая, кризисе на Ближнем Востоке и войне в Украине.

"Европа для вас союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами", – отметил французский лидер.

Макрон заявил, что интеграция создания стоимости между США и Европой – чрезвычайно высока.

"Это означает, что, если вы наложите тарифы на многие сектора, это увеличит стоимость и создаст инфляцию в США", – добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против ЕС, ссылаясь на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его большой торговый дефицит в торговле товарами.

Он не предоставил подробностей о том, когда будут приняты эти меры и сможет ли блок договориться об отсрочке, как это сделали Канада и Мексика. Министры торговли ЕС встретились во вторник в Варшаве, чтобы обсудить его угрозы.

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