Почему теракт в Крокусе стал провалом РФ: на что теперь будет давить Путин

Спустя почти неделю после теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл", похоже, стало понятно, что путинскому режиму и его пропаганде всё сложнее отыскать в тех событиях "украинский след". Как и то, что Кремль, похоже, знал о подготовке теракта, но сознательно допустил трагедию, о чем заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Тем временем Москву начали "очищать" от мигрантов из Таджикистана (жителям этой страны вменяют участие в теракте) и в целом усилили облавы на мигрантов. Что о теракте в "Крокусе" и реакции на него в РФ и мире можно сказать, спустя почти неделю после происшедшего? Что продемонстрировали действия Кремля, как это усилит или ослабит путинский режим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников

Российские власти стараются обвинить в теракте Украину, чтобы скрыть свой провал

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, теракт в Подмосковье интересен тем, что, похоже, впервые подобные сценарии пишут не в Кремле, а заставляют последний становится частью ужасного представления.

"Хоть путинский режим и пытается использовать происшедшее, чтоб получить определенный профит в виде усиления мобилизации, репрессий, – отмечает эксперт. – Несмотря на то, что российские силовики всё больше перебирают на себя функции контроля за всеми процессами, они хотели получить еще больше полномочий. Но всё стало рушиться, когда и западные спецслужбы, и правительства многих стран, даже сами ИГИЛ заявили – теракт стал следствием недооценки угроз (радикального исламизма), провалом ФСБ".

К сожалению, продолжает Валерий Клочок, ряд журналистов в мире и Украине сделали медвежью услугу тем, кто пытался показать, что дело именно в неспособности российских силовиков и спецслужб отвечать на вызовы, которые имеются в самой РФ. А именно – начали раскручиваться версии, что теракт – дело рук российский спецслужб, как было уже не раз.

И это уже усилило внутри РФ противостояние православного и мусульманского миров. Не случайно ИГИЛ сделал тут ставку на таджиков – второй по численности этногруппы в России (около трех миллионов человек)", – подчеркивает эксперт. "С моей точки зрения – это не так, причем, подтверждений этому всё больше. И комментарий Буданова усиливает этот сигнал. Похоже, вся эта история – дело рук ИГИЛ

Он акцентирует, что российские власти, пропаганда и спецслужбы, пытаясь скрыть собственный провал, стараются обвинить в происшедшем Украину. В том числе с целью оправдания войны.

Происшедшее – явный провал ФСБ. Что будет усиливать кризис в РФ. Тем более, что следует ожидать новых атак со стороны ИГИЛ, о чем уже были предупреждения У ИГИЛ на россиян давно зуб – со временем Чечни, Сирии. А на фоне ослабления России войной, сосредоточения ее спецслужб на этом и на отлове противников режима, даже либеральных, для террора открывается широкое поле деятельности", – поясняет Валерий Клочок. "Но так как всё делалось буквально "с колес" (потому что, как я отмечал выше, сценарий писали не Кремль, это делали, похоже, представители ИГИЛ), допускается масса ошибок. И чем дальше, тем очевиднее они будут. Показательной стала недавнее публикация в Bloomberg, где отмечалось, что даже чиновники из окружения Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокусе".

По его мнению, это выглядит как настоящий "черный лебедь" (непредсказуемое событие, способное резко повлиять на происходящее), пролетающий сейчас над РФ.

(секретарь Совбеза РФ, экс-глава ФСБ), который заправляет сейчас, по сути, всеми спецслужбами страны-агрессора". "Попытка "повесить" всё на Украину явно рушится. А провал российских спецслужб становится всё более очевидным, – констатирует эксперт. – И это серьезнейший вызов для группы Патрушева

Путин не оставит попыток "привязать" Украину к теракту

Политтехнолог Борис Тизенгаузен уверен, что пытками подозреваемых, причем снятых на камеру, Россия обнулила ценность их показаний. Всё, что задержанные сейчас скажут, будет иметь ценность разве что для российского суда, уверен он.

"Кроме того, вменяемой привязки к Украине у российских пропагандистов и официальных лиц не получилось. Хоть они очень старались. Тут свою роль сыграл и Лукашенко, который вместе с белорусским послом в России выдвинули свою версию, тоже довольно странную. Мол, подозреваемые ехали сперва в Беларусь, а потом развернулись – и решили ехать в сторону Украины. Это еще более запутало российскую версию об "украинском следе", даже добавило ей комичности. Потому что теперь всё выглядит абсолютно глупо", – отмечает эксперт.

По его мнению, Путин не оставит попыток "привязать" Украину к теракту в Подмосковье. Сделать это посредством пыток подозреваемых – проще простого. Те дадут любые показания.

"А истинная доказательная база нынешней российской власти не нужна, – считает Борис Тизенгаузен. – Важнее вернуть смертную казнь (что еще более зацементирует ослабленный войной путинский режим, станет предупреждением всем инакомыслящим), сильнее закручивать репрессивные гайки. Плюс – продолжать лепить из Украины образ государства-террориста, и из России – образ жертвы, очеловечивая это государство-агрессор, государство-террорист в глазах мирового сообщества. Еще пара-тройка терактов и РФ станет чуть ли не мученицей. По крайней мере, такова логика Кремля".

Путин попытается доказать Западу, что Украина якобы сотрудничает с террористами

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

Этот месседж направлен не столько на руководство западных государств, сколько на обывателей. У руководителей держав ЕС, НАТО, думаю, есть полная информация о том, что Украина не сотрудничала и не сотрудничает с исламскими террористами. А для обывателя эта информация может быть чувствительной. Тем более, в странах, где случались подобные теракты". "Политика Путина касательно Украины после теракта в "Крокусе" достаточно понятна. Он пытается доказать Западному миру, что Украина якобы сотрудничает с террористами

По мнению эксперта, Путин использует сочувствие к жертвам теракта (в данном случае — россиянам) по ряду причин. Во-первых, чтоб перебить факт никчемности российской власти в вопросе противодействия террористам. А, во-вторых, чтоб зародить сомнения (а, может, Украина причастна?). Таким образом, поясняет Евгений Магда, Кремль надеется на то, что объемы помощи Украине будут уменьшаться, имидж нашей страны — ухудшаться. И создадутся условия для улучшений позиций РФ в этой войне.

"Потому так активно продвигается высосанный из пальца "украинский след", который фактически высмеял даже самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко. Нам следует на это не менее активно отвечать. Разоблачая очередную ложь путинского режима. Причем, делать это не только вместе с западными партнерами, но и с теми, кто представляет мусульманский мир – и чье партнерство с нами на данный момент не столь очевидно. Важно создавать условия для того, чтоб к нам прислушивались. И наши аргументы воспринимали не только на Западе, но и во всём мире", – констатирует эксперт.

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