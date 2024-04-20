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Помощь США Украине: какие расклады перед голосованием, кому пришлось уступить

Если еще полгода назад, когда республиканцы начали эпопею с блокированием помощи, этот вопрос был не в приоритете у рядовых американцев, то в последнее время стал, как раз таки, одним из приоритетных

сегодня, 12:32
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Кравцев Сергей
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В ближайшее время конгрессмены США могут, наконец, проголосовать за помощь Украине, Израилю и ТайванюСигнальное голосование в нижней палате продемонстрировало хороший результатПосол Украины в США Оксана Маркарова уверена, что после того, как соответствующий законопроект пройдет парламент и будет подписан президентом Джо Байденом, Вашингтон сможет быстро перейти к поставкам ВСУ вооруженийБыть или не быть долгожданной американской помощи для Украины? О чем говорит происходящее в США – и к чему в итоге всё идет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь США Украине: какие расклады перед голосованием, кому пришлось уступить

Помощь США. Фото: из открытых источников

Вопрос Украины стал весомым в президентской кампании

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает, что голосование за, в том числе, помощь Украине, должно состояться сегодня в 13:00 по местному времени. И судя по данным, которые поступают из США, по сделанным заявлениям – ожидания оптимистичные. Должны проголосовать, считает эксперт.

"Так или иначе вопрос Украины стал весомым в президентской кампании. И Трамп, который изначально сделал ставку на изоляционизм, на свертывание внешней поддержки, на решение вопроса с миграцией, вынужден был по ходу дела менять месседжиСработали и давление со стороны союзников, которые призывали не затягивать с помощью (особенно на фоне новой волны российского наступления и ракетно-дронового террора), и (пожалуй, именно это сыграло решающую роль) социология", – поясняет Виталий Бала.

Последняя, уточняет он, была проведена среди республиканцев в ряде важных штатов. И большинство опрошенных высказались за поддержку Украины.

"Думаю, именно после этого Трамп сменил свою позицию. Тем более, что во многом из-за его игр с торможением помощи партнерам, поддержка самого Трампа стала падать, а Байден начал выходить впередЕсли еще полгода назад, когда республиканцы начали эпопею с блокированием помощи, этот вопрос был не в приоритете у рядовых американцев, то в последнее время стал, как раз таки, одним из приоритетных. И Трампу пришлось это учитывать", – констатирует политолог.

Радикальное крыло Республиканской партии начало менять стратегию

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает так:

"Надо признать, что позиция спикера Палаты представителей – Джонсона – за полгода фактически поменялась на 180 градусов. И он уже заявляет совершенно другое, нежели ранее. И делает совсем иные акценты. Украина вдруг оказалась в приоритетеКак пояснил мне адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, в Штатах сейчас такой этап избирательной кампании, когда как Демократическая, так и Республиканская партия очень чутко реагируют на опросы общественного мнения. На точку зрения избирателей. А в данный момент американское общественное мнение склонилось в сторону необходимости поддержки Украины. Причем поддержки – скорейшей".

На это, продолжает эксперт, наложилась и иранская атака на Израилькоторая актуализировала необходимость быстрее выделить средства Израилю. Плюс – постоянные сообщения о том, что Китай не исключает возможность атаки на Тайвань, а также помогает российской агрессии против Украины.

"И задержка поддержки начала рассматриваться уже американским обществом и рядом медиа как подыгрывание оси зла (РФ-Иран-Северная Корея-Китай). Что выставляло США в очень неприглядном светеКак следствие – радикальное крыло Республиканской партии начало менять стратегию. Речь не о самых упоротых типа конгресвумен Марджори Тейлор Грин с ее сумасшедшими правками в предложенные законопроектыа об относительно вменяемых трампистах как тот же Джонсон. Отсюда и смена точки зрения. Американцы почувствовали, что ось зла угрожает и Штатам, и союзникам по НАТО. Избиратели республиканцев, давление со стороны собственной партии (особенно рейганистов), осознание угрозы национальным интересам США заставили и Джонсона, и ряда других трампистов менять мнение", – констатирует Сергей Дойко.

Он не сомневается, что помощь точно будет. Дискутировался лишь вопрос – в каком виде. Похоже, что в итоге часть мы получим как кредитно на вполне вменяемых условиях. А львиная доля поддержки (именно военная) — пойдет нам как грант (либо за счет замороженных российских активов), тем более, что основная часть средств останется в самих США, разгоняя их ВПК, констатирует эксперт.

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