Ужасная резня на рынке в Судане: погибло более 100 человек

9 декабря в городе Кабкабия, расположенном в штате Северный Дарфур на западе Судана, произошел авиаудар в результате которого погибли более 100 человек, а еще сотни получили ранения. Нападение произошло в базарный день, когда в город съезжаются жители близлежащих деревень.

Суданские военные. Фото: Hussein Malla/AP

По информации группы Emergency Lawyers, среди погибших есть женщины и дети. В заявлении юристы назвали это "ужасной резней" и обвинили в совершенном армию Судана.

"Авиаудар произошел в базарный день города, куда жители разных близлежащих сел собрались делать покупки, в результате чего погибли более 100 человек и сотни получили ранения, в том числе женщины и дети", — заявила группа юристов, документирующая нарушения прав человека во время конфликта.

Представители суданской армии отвергают свою причастность к нападению, называя обвинение "ложью" и политическими манипуляциями со стороны оппонентов из Сил скорой поддержки (RSF). В то же время армия Судана добавила, что продолжит "осуществлять свое законное право защищать страну".

Недавно также были нанесены авиаудары по Ниджалу, столице штата Южный Дарфур, где разрушены здания в трех районах. Для нападений использовались бочки, начиненные взрывчаткой. Юристы из Emergency Lawyers подчеркивают, что все эти события являются частью "продолжающейся кампании эскалации (насилия), которая противоречит утверждениям о том, что авиаудары направлены исключительно по военным целям, поскольку авиаудары намеренно сосредоточены на густонаселенных жилых районах".

В 2021 году RSF и суданская армия свергли правительство, поддерживавшее Запад. К власти пришли два генерала – Абдель Фаттах аль-Бурхан и Мохаммед Хамдан Дагло, но в апреле 2023 года между ними разразился конфликт. Впоследствии в Судане началась гражданская война, когда аль-Бурхан командовал суданской армией, а Дагло, его бывший заместитель, возглавил RSF.

Судан имеет значительные месторождения природных ресурсов, в частности: нефть, золото и медь, что обусловит влияние внешних игроков. В 2021-2022 годах в страну привлекались российские наемники из ПВК "Вагнер".

По данным ООН конфликт привел к десяткам тысяч погибших, а около 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Судан находится на грани одного из самых серьезных гуманитарных кризисов в современной истории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Судане случайно сбили грузовой самолет Ил-76 с россиянами на борту.

Также "Комментарии" писали о том, что в результате войны в Судане могут исчезнуть Pepsi и Coca-Cola.