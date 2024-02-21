Зачем полякам шантаж Украиной: кто пользуется ситуацией

Конфликт на украино-польской границе усиливается. Польские фермеры, обвиняя Украину в том, что она лишает их рынков сбыта, добрались уже до железной дороги, высыпают зерно из вагонов. И обещают продолжать блокаду, распространив ее даже на пассажирские перевозки. Ситуация вызывает возмущение у украинской стороны, включая наше посольство в Польше. Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал вандальские действия польских фермеров, рассыпающих украинское зерно, политической провокацией, чтобы поссорить два народа. При этом польское руководство комментирует ситуацию достаточно сдержано. Специально для портала "Комментарии" ситуацию проанализировали эксперты.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Следует обратить внимание на два важных общеевропейских момента

По словам эксперта по вопросам аграрной политики, заместителя председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Дениса Марчука, Украина делала и делает всё возможное, чтоб прекратить это противостояние.

"Напомню, что какое-то время был запрет на импорт нашей продукции в Европу, хоть существовала политика Европейской Комиссии (ЕК) касательно возможности делать это без пошлин и квот. После того, как ЕК упразднила этот запрет, Польша, Словакия и Венгрия продолжили эмбарго самостоятельно. Мы просили обеспечить нам хотя бы беспрепятственный транзит, – отмечает эксперт. – Украина предложила Румынии и Болгарии систему верификации, лицензирования нашей продукции. Они согласились. То же самое мы предлагали Польше. Она на это не пошла (хотелось бы услышать внятный ответ – почему), начала затягивать ситуации, доведя до того, что имеем сейчас ".

Начали звучать обвинения, что украинская продукция остается в Польше, не идет транзитом. Но сейчас замминистра аграрной политики Польши признал — вся украинская продукция идет именно транзитом, подчеркивает Денис Марчук. Так что, акцентирует он, тут скорее вопросы к Польше, а не Украине.

"К разрешению проблемы подключалась Еврокомиссия. Создана рабочая группа, которая должна решить вопрос. В Польше явно смешались политика и экономика. Потому оттуда звучат порой котраверсийные заявления", – считает эксперт.

Он акцентирует, что кроме общего решения проблем разблокирования украинского транзита через Польшу, следует обратить внимание на два важных общеевропейских момента. И решать их надо уже ЕС.

"Местные фермеры, – поясняет Денис Марчук, – очень недовольны политикой "озеленения" (определенных экологических стандартов) и вопрос субсидий (которые намерены уменьшать ежегодно). Себестоимость продукции будет расти. И те же польские фермеры используют сейчас шантаж Украиной, выбивая для себя определенные преференции. Причем выставляют условия ЕК. И пока легкого пути для разрешения проблемы не видно. Впрочем, мы заранее понимали, что наша евроинтеграция простой не будет".

Польское обострение – откровенная игра на ухудшение позиций правительственной коалиции на местных выборах

Политолог Владимир Цыбулько называет провокации на границе со стороны польских фермеров продолжением парламентской избирательной кампании, которая в Польше перешла, по сути, в выборы в местное самоуправление (намечены на весну).

"И это делает как правительство Дональда Туска, так и новооппозиционный ПиС ("Право и справедливость", руливший страной восемь лет) очень сдержанными в оценках провокаций", – поясняет эксперт.

Он также обращает внимание, что общеевропейский фермерский протест является частью общеевропейской реакции на так называемую "зеленую политику" Еврокомиссии.

"Но польское обострение — откровенная игра на ухудшение позиций правительственной коалиции на местных выборах, – уверен Владимир Цыбулько. – Президент Дуда с главой ПиС Качиньским рассчитывают на ошибки властей, на силовое подавление протестов, в результате чего Коалиция премьера Туска может проиграть местные выборы. При этом действия представителей "Конфедерации" (ультраправые, стоящие за протестами), по расчетам представителей крупных противоборствующих политсил, усугубляют позиции оппонентов. Потому и нет резкой реакции – ни правящей коалиции, ни ушедшей в оппозицию, но имеющей мощное влияние ПиС".

РФ уже активно включилась

Политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов рассуждает так:

"Блокировка польскими фермерами, перевозчиками, рыбаками, охотниками, кем-то там еще – примкнувшими к ним политиками одного из последних эшелонов (конфедераты) имеет под собой несколько причин. Понятно, что украинское зерно в таком количестве Европе не нужно. И при нашей себестоимости представляет серьезную конкуренцию для местных фермеров. Они этому, конечно, не рады. Равно как конкуренции с нашими перевозчиками не рады европейские, заламывающие большую цену. Но все эти акции не были бы столь масштабными и решились бы на уровне профильных министерств, если бы не подключился политический фактор".

По словам эксперта, польская радикальная партия "Конфедерация", которая давно выступала на стороне РФ, требуя в том числе отмены санкций, активно включилась в процесс блокирования границы с Украиной. Более того – выступает локомотивом подобного движения.

"Мощная медийная и, скорее всего, финансовая поддержка со стороны России данных процессов имеет целью поссорить Украину с ключевым союзником – Польшей. И на уровне властей, и на уровне народов", – поясняет Кирилл Сазонов.

Он акцентирует, что для РФ ключевой дипломатической и политической задачей является лишить Украину поддержки европейский союзников. В том числе – Польши.

Параллельно с этим, в Украине пророссийские медиа (как правило – анонимные каналы) и блогеры будут активно качать эту тему. С той же целью – поссорить Украину и Польшу. А поскольку к процессу подключаются бесплатно еще и всякого рода "полезные идиоты", он может выйти из-под контроля, масштабироваться", – предупреждает политолог. "Потому буду вскрываться т.н. "консервы", тратится любые силы и средства, чтоб обеспечить медийно, политически, финансово такие акции, с максимумом провокаций (как уже было с пророссийским плакатом у одного из протестующих ).

По его словам, для решения проблемы нужны активные действия украинских и польских правительств, медиа, спецслужб.

ействовать надо активно, но очень аккуратно". "Если РФ добьется хоть каких-то результатов этой ИПСО, последствия для Украины будут крайне негативными, – отмечает Кирилл Сазонов. – Ведь страна-агрессор подключит другие своих "консервы", в других странах. В той же Венгрии

Читайте также на портале "Комментарии" — как Украине решить проблемы с Польшей: почему без вмешательства ЕС не обойтись.



